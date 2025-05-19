520是世界蜜蜂日！ 豐原區農會推廣蜂蜜食農教育

豐原區農會推廣蜂蜜食農孝育，家長帶著小朋友一起DIY蜂蜜鬆餅與蜂蜜柑橘果乾乳酪醬等。 （豐原區農會提供）

2025/05/19 14:06

〔記者歐素美／台中報導〕5月20是「世界蜜蜂日」，台中市豐原區農會今天特別攜手弘毓社會福利基金會，在豐原區農會朴子辦事處舉辦具有啟發性的「蜂蜜食農教育體驗活動」，透過趣味故事導讀與親子動手做體驗，帶領現場民眾認識蜜蜂對環境的貢獻，也品嚐蜂蜜的天然美味。

豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，歡迎來自台中市第五區（豐原、石岡、東勢、新社、和平）兒童發展社區資源中心的家庭參與，也感謝產銷班及家政班合作推廣蜂蜜食農教育。

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活動以「黑熊的蜂蜜甜滋滋」拉開序幕！孩子們透過故事了解蜜蜂生態與重要性；豐原區農會養蜂產銷第一班青農曾芷淳接著帶領大家手作天然蜂蠟防蚊防護霜，北湳家政班班員陳存靖則教作蜂蜜鬆餅與蜂蜜柑橘果乾乳酪醬，讓孩子們透過五感實際體驗蜂產品的多元用途。

現場也安排了「BEE需要愛」宣言，家長帶小朋友一起高喊「保護蜜蜂、守護地球」！最吸睛的則是「小小店長」體驗活動，小朋友學習銷售豐原農會社區小舖農產品，現場與家長互動，笑聲不斷。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，農會長期推動在地農業與環境教育，希望透過這場別具意義的活動，讓更多孩子及家庭認識友善環境的農業模式，也增加對在地蜂蜜品質的信心。

小朋友打扮成蜜蜂的模樣，十分可愛。（豐原區農會提供）

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