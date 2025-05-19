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    新北表揚400位技藝之星 4大策略打造適性頂尖人才地圖

    新北市將以4大策略打造「適性頂尖人才地圖」。（記者賴筱桐攝）

    新北市將以4大策略打造「適性頂尖人才地圖」。（記者賴筱桐攝）

    2025/05/19 14:09

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局今天舉辦「113學年度適性生涯技藝領航表揚活動」，總計約有400名學生、績優教師、技藝競賽評審等人獲表揚。教育局長張明文表示，將以適性扎根、技藝深化、多元試探、頂尖人才4大策略，打造「新北適性頂尖人才地圖」，讓每個孩子都能找到適才適所的學習舞台。

    張明文指出，新北市每年提供超過4萬人次參與國中技藝班、多元社團、新興產業試探活動及寒暑假育樂營等活動，引導學生探索興趣、發展潛能。為鼓勵在地就學與技職升學，設立「新北頂尖人才永續獎學金」，凡國中技藝競賽前3名且就讀新北市高中職者，每人可獲1萬元獎助金。

    今日表揚對象包含技藝教育績優師生67人、國中技藝競賽獲獎學生258人、國小適性挑戰賽獲獎學生25人、技藝競賽指導老師32人、技藝競賽評審代表3人，並感謝承辦競賽的31所學校。其中榮獲教育部技職教育界最高榮譽—「技藝教育績優師生」殊榮總計有37人。

    正德國中校長黃易進指出，學校長期推動技藝教育，仰賴行政與教師攜手合作，為學生搭建展現天賦的舞台，每當看到學生在操作中專注投入、比賽時綻放自信笑容，都是教育現場最動人的風景。

    指導學生榮獲基本電子應用主題第1名的泰山高中教師呂昇翰表示，焊接與電路辨識對國中生極具挑戰，每當看到孩子突破困難、眼神發亮的那一刻，就知道學生已經找到自我方向。

    榮獲全國技優競賽金牌的新北高工學生呂治寬分享說，在國中學習技藝課程時，發現自己對資訊科技產生濃厚興趣，在師長鼓勵下努力學習，未來會繼續奮鬥，期許有一天用技能回饋社會。

    新北市教育局舉辦「113學年度適性生涯技藝領航表揚活動」，總計約有400名學生、績優教師、技藝競賽評審等人獲表揚。（記者賴筱桐攝）

    新北市教育局舉辦「113學年度適性生涯技藝領航表揚活動」，總計約有400名學生、績優教師、技藝競賽評審等人獲表揚。（記者賴筱桐攝）

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