鐵道迷注意！彰化扇形車庫「微改造」 6/2~10/9暫停開放

鐵道迷注意！彰化扇形車庫6/2~10/9「微改造」暫停開放。（資料照）

2025/05/19 14:22

〔記者湯世名／彰化報導〕鐵道迷注意！今年10月在彰化縣舉辦的台灣設計展，展區橫跨彰化多個知名景點，其中還包括扇形車庫，為此台鐵台中工務段將針對扇形車庫進行「微改造」工程，從6月2日起至10月9日暫停對外開放參觀，讓前來彰化賞玩的遊客有更好的參觀體驗。

台鐵台中工務段指出，這次的「微改造」工程，包括彰化火車站與扇形車庫，其中彰化火車站是針對候車大廳燈光照明設備、售票櫃台、各式燈箱等重新規劃設計，另外還將針對3個月台、天橋的色彩重新設計，讓氛圍能有一致性。

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至於扇形車庫，則是將遊客從進入大門後到車軌處的動線重新規劃設計，讓動線、指標更為明確；觀景台將重新上漆，並在檯面上搭設扇形車庫的歷史解說牌，讓遊客更加了解其歷史背景；遊客休憩區也將重新調整規劃，讓遊客休息時能更加舒適。

台中工務段表示，台灣設計展將於今年10月10日至26日首次在彰化縣盛大舉辦，是彰化年度重要活動，屆時預料將有數量相當龐大的遊客進入彰化市，並到知名的扇形車庫參觀遊憩，因此為讓扇形車庫以不一樣的面貌呈現在國人面前，扇形車庫將從6月2日起至10月9日止暫停對外開放參觀，進行「微改造」工程，敬請民眾見諒。

彰化扇形車庫堪稱是活古蹟，備受遊客喜愛。（資料照）

扇形車庫將從6月2日起至10月9日暫停對外開放參觀。（資料照）

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