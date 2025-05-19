拚國際觀光！中市觀旅局推溫泉旅遊獎勵

谷關為台灣經典山林溫泉勝地。 （觀旅局提供）

2025/05/19 14:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局拚觀光！推出「2025台中市溫泉體驗觀光行銷推廣活動」，透過實質獎勵方案廣邀旅行業合作，吸引全球旅客組團前來，深入體驗台中「谷關、東勢、烏日及大坑」四大特色名湯，留宿享受溫泉之旅，領略台中不同風貌的山林與人文魅力。觀旅局表示，這次活動針對外國旅客推出限量獎勵，最高每人獎勵新台幣1,000元，可望吸引逾千名國際旅客到訪台中，創造1,500萬元的觀光效益。

觀旅局長陳美秀表示，台中的溫泉區不僅擁有優質泉源，更是避暑勝地。谷關溫泉為台灣經典山林溫泉勝地，富有原住民文化與壯麗景觀；東勢溫泉四季景觀分明，盡顯原野氣息，也有老少咸宜的森林體驗設施；烏日溫泉坐落交通樞紐，高鐵一轉即達，適合規劃泡湯輕旅行；大坑溫泉則緊鄰登山步道與市區，是結合健行與泡湯的絕佳選擇。

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陳美秀說，觀旅局自5月起至明年3月，結合7波主題活動推出「探索台中之美 引客獎勵方案」，首波由溫泉體驗活動率先打頭陣，後續還有環山獵人步道登山推廣、台中自行車嘉年華、台中國際糕豐會、台中國際踩舞嘉年華、台中國際花毯節、隔年的中台灣元宵燈會等主題特色活動輪番上陣，展現對國內外推廣的決心，也讓旅客在不同季節感受台中的旅遊亮點。

觀旅局表示，「2025台中市溫泉體驗觀光行銷推廣活動」廣邀由合法旅行社承辦的入境團參加，每團外籍旅客須為8至32人、行程為2天1夜以上，並入住台中溫泉標章旅館至少1晚及台中特色景點2處以上，即可申請獎勵。

谷關溫泉區每人獎勵1,000元，限額900名；東勢、烏日及大坑等溫泉區每人獎勵500元，限額450名。線上預約報名自即日起至9月30日止，須於10月31日前完成出團，鼓勵旅行業者搶先規劃，活動詳情依公告為準，請至「台中觀光旅遊網」獎勵方案專區查詢（https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/9666）。

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