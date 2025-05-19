6/30台中飛韓國濟州生變？ 虎航強調：沒異動

虎航6/30台中飛韓國濟州島，網路傳生變，虎航則強調沒有異動。（資料照）

2025/05/19 15:09

〔記者歐素美／台中報導〕虎航原訂6月30日首航台中至韓國濟州，有網友在臉書po文表示，虎航官網於16日晚間悄悄撤下台中-濟州班表，代表台灣虎航準備再次放鳥台中？還有網友表示，因在地旅行社沒有承接航班，目前已於官網下架班表，後續延飛或不飛還待觀察；虎航對此則表示，沒有異動，針對網路推測不予回應，不隨之起舞。

台灣虎航指出，該公司陸續規劃台中航線，相關規劃及申請皆在作業中，該公司持續追蹤申請進度。針對網路上出現之臆測與不實指控，將保留依法追究相關不實言論法律責任之權利。

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網友在臉書po文表示，雖已經透過媒體和民代大肆報導宣傳的開航消息，虎航官網仍於16日晚間悄悄撤下台中-濟州班表！代表台灣虎航準備再次放鳥台中？去年雖然中部民眾不滿意，但至少暑假飛完才喊卡，今年玩出新高度，開航前就喊卡，還是「故意測試中部民眾底線」？

網友呼籲，雖然不能排除只是暫時喊卡調整或是官網故障，但已經跟旅行社下訂行程的民眾，請密切注意行程有無被取消或是改TPE出發。並指出，這次事件從虎航官網班表及旅行社販售行程就透露出端倪，台中（RMQ）-濟州（CJU）每週日、二飛航，濟州（CJU）-台中（RMQ） 每週一、六飛航，「二去六回濟州五日遊」自然沒問題，但另一組行程「日去一回濟州二日遊」問題可大了，即使跟虎航長期合作愉快的旅行社都接受不了，傳出拒絕承辦，這可能就是航線喊卡的主因。

網友說，虎航不知是沒經驗、跟台中機場有仇，還是怕航線載客率太高，且事先完全沒跟旅行社溝通過，才可能發生這種事，不然即使每週兩班，只要班表排好是完全沒問題的，另外傳跟台中串飛的高雄-濟州爲每週一三四六飛航，要串飛是可以的，但也許虎航內部有特殊考量，總之不願意多給台中一班，最終拍板週三、四運能給高雄-濟州執飛兩個來回，間接造成旅行社台中-濟州旅行團只能規劃二日遊，索性不開團的窘境。

虎航對於網友推測，今天回應表示，沒有異動，對於網路推測不予回應，不隨之起舞。

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