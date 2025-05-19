「希望工程」18年自籌經費助偏鄉小學獲總統表揚 彰中17好漢收穫多

希望工程學習輔導團隊成軍18年了，由70多名彰化縣高中職在校生組成，其中17位來自彰中，被稱為「彰中17好漢」。（記者張聰秋攝）

2025/05/19 14:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕走過18個年頭的「希望工程學習輔導團隊」，靠著學生自主籌資、自發服務偏鄉小學，從全國眾多青年志工中脫穎而出，獲得教育部第2屆「青志獎」肯定，日前由總統賴清德親自接見表揚。這支社團由70多名在校生組成，其中17位來自彰化高中，被稱為「彰中17好漢」，一同分享他們在志工旅程中的收穫與成長，令人動容。

該團隊由現任和美鎮和東國小校長柯伯儒於18年前發起，最大特色是並非單一學校社團，而是由多所高中職學生跨校組成的校外服務性團體。學生們利用課餘時間投入志工服務，寒暑假深入偏鄉辦理營隊、課輔、公益活動，不僅出人出力，連經費也由學生義賣自籌。

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現任隊長、彰中高二生林子畯表示，團隊每年固定在寒暑假安排營隊，過去曾到南投長流國小、今年暑假也將赴內湖國小與學童互動。他說，辦活動前都會先模擬流程，想好可能發生的突發狀況，才能真正順利進行。

林子畯指出，社團運作相當細膩，設有八大工作組，包括教學、活動、美術、音控、表演等，每組皆有幹部負責，橫向溝通有時也會產生磨擦，但大家透過定期幹部會議協調解決，「這些溝通、分工的經驗都是課本上學不到的！」

林子畯直言，雖然投入志工服務會壓縮唸書或補習時間，但他從不後悔，「人生不是只有讀書，志工經驗讓我學會與人合作、處理突發問題，對未來非常重要。」

不少成員都因為一場演講或一段分享而加入這個「有愛的大家庭」。高三生尤思閎已參與3年，他以「一個人可以走得很快，但一群人可以走得很遠」作為座右銘，深刻體會團隊合作的力量；高二生唐翊程則說，「有愛的地方，就有希望」，服務過程中的互動讓他收穫滿滿。

高二生謝明廷表示，當初是因為校長來校演講才認識這個團隊，「我想幫助小朋友，也想看看自己能不能做些什麼。」他說，看到孩子們的笑容，就覺得一切都值得。

同樣是高二、已加入團隊一年半的許仁傑說，加入後不但參與服務，還擔任幹部，學會如何與人溝通、分工合作，這些經歷也讓他更有自信。

為凝聚團隊精神，社員們每次活動拍照前都會比出獨門「十連拍」手勢和口號，從「1讚」、「2耶」、「3OK」 到「10全十美」，展現滿滿活力與默契。

目前團隊也正招募第18屆新成員，鎖定剛考完教育會考的國三學生。林子畯表示，想了解更多團隊資訊或參與招募，可上Instagram搜尋「希望工程學習輔導團隊」官方帳號，一起把愛與希望傳下去。

教育部第2屆「青志獎」日前公布，由總統賴清德親自頒獎接見，來自彰化的「希望工程學習輔導團隊」靠著18年不間斷的偏鄉服務與代代相傳的熱血精神，拿下最高榮譽，成員全是高中職學生，最資深的還是高三生。（記者張聰秋攝）

為凝聚團隊精神，希望工程學習輔導團隊社員們每次活動拍照前都會比出獨門「十連拍」手勢和口號。（記者張聰秋攝）

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