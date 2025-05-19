推動遊憩與商圈停車共融 南市府重塑水萍塭為「全市公園」

水萍塭公園入口大棚架詮釋「浮萍」意象。（圖由台南市政府提供）

2025/05/19 14:45

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲今視察水萍塭公園工程，關切地下停車場、地面景觀優化工程及公園使用情況，期許推動遊憩與商圈停車共融，重塑水萍塭公園為「全市公園」。

南區水萍塭公園占地廣闊，是許多民眾休憩散步、親子同樂的好去處，地下停車場啟用後大大紓解周邊停車問題，公園景觀透過優化持續提高民眾使用好感度，越來越多人使用公共設施服務。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，水萍溫公園隨著地下停車場闢建、地面各式優化工程、特色遊具增設等，成為適合各年齡層的「全市公園」，未來充足的停車空間與休憩環境又能和周邊商圈互相帶動，一舉數得。

水萍塭公園鄰近夏林、海安、金華、永華等多個商圈，每到用餐時段或假日，幾乎是一位難求，為解決停車問題，市府工務局興建水萍塭地下停車場，於2023年啟用後，提供362格汽車格、102個機車位，有效紓解南區和中西區停車需求。而水萍塭公園地面景觀工程也於近日完工。

工務局副局長鄒譽名說明，地面景觀設計以「廣場」為主體，延續舊時夏林路側作為集會活動地點與多功能市民活動場域的使用習慣，廣場環繞5個簡潔的白色造型棚架，作爲地下停車場的採光通風開口，將通風採光引入地下層，創造出具有特色、明亮、通風良好的地下停車空間。

舊時水萍塭公園為養殖浮萍的池塘，特別在公園入口的大棚架詮釋「浮萍」意象。屋頂上層採用多種的顏色玻璃，下層為不同大小的圓孔，隨著時間的變動，豐富趣味的彩色光影呈現公園多樣化。其它4座棚架則使用低彩度、耐候性材料、透明且輕量化的設計融合於公園整體環境。

豐富趣味的彩色光影呈現水萍塭公園多樣化。（圖由台南市政府提供）

白色造型棚架作爲地下停車場的採光通風開口，創造出具有特色、明亮、通風良好的地下停車空間。（圖由台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法