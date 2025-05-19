鹿港慶端陽5/30登場 6大亮點揪你來

彰化縣長王惠美今天在宣傳記者會，邀請國人端午節「蛇」來鹿港慶端陽。（記者湯世名攝）

2025/05/19 14:16

〔記者湯世名／彰化報導〕今年鹿港慶端陽將於5月30日至6月1日在鹿港小鎮盛大登場，縣長王惠美今天（19日）在宣傳記者會中強調，今年鹿港慶端陽邁入第48年，是全台最具代表性的端午節慶，名列交通部全國12大節慶活動之一，縣府團隊與相關單位推出結合古蹟、人文、美食與創意的6大亮點活動，邀請國人端午節「蛇」來鹿港慶端陽。

宣傳記者會在鹿港鎮公所禮堂舉辦，縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈及各級民代等人與會。

請繼續往下閱讀...

王惠美表示，今年鹿港慶端陽為大家安排6大亮點活動，其中夜間國際龍舟錦標賽，共有126隊報名，是2003年以來最多的一年，民眾可以在傍晚時分，吹著徐徐微風，來福鹿溪觀賞精彩刺激的龍舟賽。另外還有民俗趣味體驗、陸上龍舟與科技體驗、港文化資產定點導覽。

至於小鎮光影藝術節，則是從5月24日起至7月27日，每晚6點半至10點點燈，人氣IP「LINE FRIENDS minini」與大家一同歡度端午節及暑假；端午3天連假舊鹿港溪還有「河岸綠地音樂會」，讓民眾沉浸在光影與音樂的美好氛圍。

另一個重頭戲是魯班公宴，從5月30日至6月2日，在亞太鹿港渡假村擺設108桌工藝作品，邀集人間國寶、文化資產保存技術保存者等來自全台工藝大師精彩展出。

王惠美指出，縣府安排免費接駁車串聯龍舟會場與鹿港鎮區，讓遊客暢遊鹿港。歡迎大家利用3天2夜的時間好好地玩樂鹿港，吃美食、賞古蹟、玩民俗、觀賞龍舟賽，感受鹿港在地非常豐厚的文化。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚表示，今年龍舟比賽的總獎金是275萬元，報名隊伍126隊創歷年新高，其中社會組34隊、社會混合組39隊、國際組9隊及機關跟國中混合組，賽事精彩可期。鹿港慶端陽自5月30日下午5點半開幕，至6月1日止共3天，從下午3點到晚間9點，到現場觀看不但免費，更能感受到龍舟賽事的競速感。

今年鹿港慶端陽將於5月30日至6月1日在鹿港小鎮盛大登場，今天宣傳記者會熱鬧萬分。（記者湯世名攝）

民眾在傍晚時分，吹著徐徐微風，齊聚福鹿溪觀賞精彩刺激的龍舟賽。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法