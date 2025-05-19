防堵假走失真棄養！農業部動保法草案 將更明確棄養寵物定義

民進黨立委賴瑞隆指出現行動保法對棄養定義不明確。（記者楊媛婷攝）

2025/05/19 14:56

〔記者楊媛婷／台北報導〕許多人將犬貓當成子女疼愛，但也有部分不肖飼主任意棄養，農業部今年再提出「動保法」修正草案，農業部長陳駿季今（19日）表示，以前棄養定義不夠明確，很多飼主都會以走失推託，未來將規定若寵物走失一定要立刻到動物收容所備案，否則就是棄養。

隨十二夜條款、0撲殺政策10年前上路後，國內遊蕩犬隻已逾14萬隻，遊蕩犬追咬老弱導致傷亡、騎士自摔等更時有所聞，或破壞農業設施，造成農民損失等，立院今審查農業部預算解凍案，民進黨立委賴瑞隆質詢時指出，許多犬貓明明是被棄養，但現行「動保法」卻難以對這類不負責任的飼主開罰，除衍生遊蕩犬貓問題，綠鬣蜥等也是因棄養最後在野外大量繁殖，還要投入經費移除，也指出網路上常出現虐待動物的影片，即使有規定散布虐待動物內容可處1年以下有期徒刑，但許多網路平台業者卻不一定會積極配合。

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陳駿季回應表示，草案將更明確定義棄養，未避免棄養飼主再以犬貓走失為理由，擬規定若家中犬貓走失就必須在一定期間內到動物收容所登錄，否則就會視為惡意棄養，另也會要求落實寵物登記，透過各種面向加強飼主責任，至於網路平台上的虐待動物影片，目前已經業者取得默契，都會配合下架，並且依法開罰。

國內瀕臨絕種的穿山甲、石虎等野生動物也常遭遊蕩犬隻咬傷攻擊甚至常傷重不治，農業部透過劃定生態熱區禁止餵養，希望減少野生動物與遊蕩犬隻的衝突，民進黨立委張雅琳指出，隨財劃法實施，大部分財源挪給地方政府後，因地方政府人力不足，未來生態熱區管制執行恐更難落實，認為應將禁止餵養納入草案。

陳駿季回應表示，動保團體針對禁餵議題有兩派意見，一派主張不應餵養遊蕩犬隻應帶回家中好好飼養，另一派則認為若不餵養遊蕩犬隻，會導致遊蕩犬餓死甚至兇性大發，因兩派意見無交集，這次修法將先以有共識者先處理，不過農業部自今年起規定提案單位須將流浪犬餵養、隻數查核等列入農再計畫項目，透過農村既有能量施行，國內共有上千個農村再生計畫，預計將可覆蓋大部分的生態熱區。

農業部長陳駿季表示，動保法修正草案將加強飼主責任。（記者楊媛婷攝）

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