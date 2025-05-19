就職滿週年 鄭英耀：下半年預計試辦「終身學習券」

就職滿週年，教育部長鄭英耀（左二）給教育部同仁一封信，表達對所有教育部夥伴的感謝，包括政次張廖萬堅（左一）及政次葉丙成（右二），常次林騰蛟（右一）退休，新常次朱俊彰將於6月底上任，他並表示，教育部今年下半年預計試辦「終身學習券」。（資料照）

2025/05/19 13:38

〔記者林曉雲／台北報導〕就職滿1週年，教育部長鄭英耀給教育部同仁1封信，表達台灣教育感謝有你（同仁），並表示今年下半年預計試辦「終身學習券」，以實踐全民「活到老、學到老」的學習型社會願景等。

鄭英耀表示，自去年520轉任教育部長迄今滿1年了，在這充滿挑戰與成長的1年裡，誠摯感謝每位同仁一路以來的支持與陪伴，無論是面對日常工作的繁瑣，還是共同突破、推動許多重要的教育政策，因為有大家齊心協力，不僅堅定向前，更能彼此扶持、共同進步，感謝大家這段時間與他並肩同行。

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鄭英耀也舉例這1年內推動的政策，包括「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，整合各方AI教育資源，提供學生跨校及師資共享的多元課程；辦理科大與高職攜手合作的「3+2 新五專模式專班」，讓學生透過銜接式實作課程建立專業技能與職涯方向。

此外，啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」，提供年輕人走向世界舞台的機會與勇氣；研擬「青年基本法」草案，從制度面保障青年參與及發展權益；籌設「運動部」，整合資源並從校園紮根，讓體育成為台灣驕傲的力量；強化中小學階段社會情緒學習、實施高中身心調適假及修正「學生輔導法」合理配置輔導人力等，以全面照護孩子心理健康等。

鄭英耀表示，政策的推動，每項都充滿挑戰，但也都在各位優秀團隊夥伴們歷經無數次的會議研議、意見交流及不斷修正下順利完成，由衷感謝大家的專業與堅持，無論是在幕後默默耕耘，還是在第一線積極應對，每一位同仁的付出，都是讓台灣教育前進的重要動力。

鄭英耀也不忘照顧教育部夥伴的身心健康，他表示，為增多一些幸福的感覺，將持續豐富運動及舒緩身心的設施，包含韻律教室、桌球室、親子空間、員工紓壓室、健身房與世界咖啡館等。期望透過這些軟硬體設施的陸續建置，讓同仁在緊湊的工作中，也能有喘息的角落，大家要多運動、注意健康，也要抽空陪陪家人；因為身心安頓了，工作才更有能量，一起打造有溫度的團隊，鬥陣為台灣教育打拚，最後用4種語言文字表達感謝、勞力、恁仔細、Maljimalji Masalu。

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