防兒虐案 嘉市議員促幼兒園全面裝監視器

嘉義市托嬰中心裝有監視器（紅圈處），市議員黃思婷督促市府鼓勵幼兒園全面裝設監視器。（圖由嘉義市社會處提供）

2025/05/19 14:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕男童「剴剴」遭虐死案，引發社會關注兒虐議題，嘉義市議員黃思婷今在市議會質詢，嘉義市74間公私立幼兒園，有8所私立幼兒園未裝監視錄影系統，她要求嘉義市政府教育處輔導全面安裝，保障表達能力尚不完全的幼兒安全。

嘉義市長黃敏惠回應「兒虐零容忍」，市府重視並依法行政，也需社會各界一起努力；是否裝設監視錄影器非唯一標準，更重要要有好的照顧及彼此間信任，相信幼兒園都會有所考量。

請繼續往下閱讀...

市府教育處長郭添財說，校園或教室裝設監視錄影器，是否提升教學品質尚未有定論，公立幼兒園都已裝設監視器，私幼部分，會設法鼓勵在適合的地方裝設。

黃思婷說，裝設監視器不是監視教保員或幼教老師，而是以防發生爭議時，能有助釐清狀況，尤其學齡前或將上國小兒童，表達能力還沒有很好，如發生管教不當等爭議，監視錄影畫面將有助釐清。

黃思婷今質詢，台中市日前發生托嬰中心不當對待幼兒案件，嘉義市390名保母、訪視輔導員7人，等於1名訪視輔導員要訪視56名保母，而依法規，第2次之後3個月訪視1次，時間太長，恐成保護兒童安全漏洞，她要求嘉義市儘快評估、增加訪視輔導員人力，以及增加訪視頻率、不定期抽查等機制。

社會處表示，11間托嬰中心都有裝監視器；去年已增加居家托育服務中心訪視輔導員1人，專職專案人員1人，行政工作由專職專案人員處理，訪視輔導員做專業的訪視輔導工作，以改善訪視輔導員工作負荷；目前嘉市居家托育服務中心訪視輔導員，針對保母訪視的頻率已高於居家托育服務中心訪視工作指引的訪視頻率規定，後續是否調整訪視頻率，將再研議。

市議員黃思婷督促市府應鼓勵所有幼兒園裝監視器。圖為托嬰中心裝有監視器（紅圈處）。（圖由嘉義市政府社會處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法