台中「北屯兒童公園」地下停車場今動工 預定2027年完工

北屯兒童公園地下停車場動工（記者蘇金鳳攝）

2025/05/19 15:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市北屯區人口已達31萬，而北屯兒童公園附近有圖書館、國中小學，未來還有游泳設施及國運中心，有其停車需求，市府因此編列6億多元興建地下三層「北屯兒童公園」地下停車場，今天動工，市長盧秀燕表示，將於2027年完工，1樓將修建成為一個公園與兒童公園相連結，成為台中市相當具有特色的公園停車場。

今天動土典禮由市長盧秀燕主持，她表示，北屯區是全台中市人口最多的行政區，建設逐步完工，停車需求也大，包括已完工的舊社公園地下停車場、正在施工中的敦化公園地下停車場，以及此次動土的兒童公園地下停車場，而兒童公園地下停車場市府投入經費總計6億660萬元，興建地下3層，未來完成後約有223席汽車位及170席機車格，有效紓解周遭長久以來停車供給不足問題。

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交通局長葉昭甫表示，台中市6年來已興建及規劃的停車場共40處，其中已啟用21處，施工中12處，規劃設計中4處，BOT3處。

「北屯兒童公園」地下停車場預計2027年完工，葉昭甫表示，基地原本是網球場，因為要蓋地下停車場及公園，因此先拆除，屆時公園興建後，會再蓋一個網球場還給市民，此外，公園還有活動大草坪及活動大階梯，讓民眾可在公園休憩。

由於停車場在地下室，葉昭甫表示，設計單位讓光線、空氣自然流入，使停車場內感知到綠意、聲音、光影等自然因子。

中市北屯兒童公園地下停車場動工。（記者蘇金鳳攝）

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