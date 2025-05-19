強化防災應變能力 新北防災企業突破500家

新北市政府與台灣大哥大、全國電子等7家企業合作，簽署企業防災合作備忘錄。（圖由消防局提供）

2025/05/19 13:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應極端氣候來臨，突發災害增多，且型態多元複雜，新北市政府今天舉行企業防災合作備忘錄簽署典禮，由副市長朱惕之與台灣大哥大等7家企業代表簽署，目前為止與市府合作的防災企業已突破500家，盼落實全民防災工作。

朱惕之指出，新北市政府與企業合作防災，至今年4月已有500家參與，除了協助企業強化自主防災能力，也鼓勵企業參與地方防災工作，回饋社會，成為公部門應變災害時最有力的支援。

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他舉例說，去年0403花蓮大地震發生時，台鴻物業管理協助至區公所的前進指揮所架設帳蓬；溪仔邊食品提供便當；白金花園酒店支援收容安置作業。新北市政府2018年開始推動企業防災工作後，每年持續擴展合作對象，並深化合作關係。

消防局長陳崇岳表示，肯定企業願意投入地方防災事務，其中今日參與簽署的台灣大哥大平時投入社區關懷、急難應變等公益活動，並獲時代雜誌《TIME》評選為全球500大永續企業；全國電子全台有超過300家門市，與資策會合作舉辦「關懷原鄉數位學習」公益活動，捐贈電腦使數位學習在偏鄉扎根；振宇五金過去配合政府在賣場設立「防災（颱）專區」，協助防災宣導；固緯電子響應新北市政府「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」計畫，參與綠能永續推動。

此外，三新奧特萊斯經營三井Outlet，2018年與新北市政府簽署企業防災合作備忘錄，為新北市首批響應防災合作的企業之一，今年負責三井二館的三新二奧特萊斯也加入合作行列；遠百企業（愛買）本次參與簽署的永和分公司，曾獲勞動部「世代合作績優單位獎」及「促進中高齡者及高齡者就業績優人員獎」；台灣味喝桶海餐飲經營項目為熱炒、桌菜、外燴、年菜等，獲顧客好評。

新北市政府今天舉行企業防災合作備忘錄簽署典禮，防災企業累計突破500家。右為新北市副市長朱惕之，左為消防局長陳崇岳。（圖由消防局提供）

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