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    雲林「媽祖蝠」僅剩百餘隻 黃金蝙蝠生態館啟動公民調查

    受地景環境改變，雲林縣內的黃金蝙蝠已剩百餘隻。（圖由張恒嘉提供）

    受地景環境改變，雲林縣內的黃金蝙蝠已剩百餘隻。（圖由張恒嘉提供）

    2025/05/19 14:25

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣為黃金蝙蝠群聚最多的縣市，不過近年來發現縣內蹤跡僅剩百餘隻，為全面及系統性保育，黃金蝙蝠生態館啟動「公民調查科學活動」。館長張恒嘉表示，盼民眾們加入行列，一起調查。

    黃金蝙蝠學名為「金黃鼠耳蝠」，主要分布於阿富汗、巴基斯坦、越南、中國、台灣等，尤其我國發現數量最多，分布在雲林、嘉義、台南，每年清明節前後都會吸引黃金蝙蝠造訪雲林水林、北港，棲息繁衍下一代，因外表金黃而得名，恰好都農曆3月底聚集，有如向媽祖祝壽而被稱為「媽祖蝠」。

    張恒嘉表示，原本30多年還可以觀察到上千隻蝙蝠，不過棲地遭受環境破壞、汙染等因素，數量不斷遞減。甚至原本水林鄉許宅的「宅棲群聚」與北港糖廠、北港運動公園的「樹棲群聚」已近乎消失，目前縣內只剩下百餘隻，主要分布於水林鄉各處。

    張恒嘉指出，目前台灣陸域哺乳類紅皮書名錄中，已將黃金蝙蝠列為國家易危等級，為搶救漸漸減少的黃金蝙蝠，也為了解全台目前總數，今年啟動公民調查科學活動，招募公民們一起加入調查行列。

    張恒嘉表示，會招募曾經回報黃金蝙蝠蹤跡、或長期關心黃金蝙蝠的民眾，加入行列，再者由生態館人員及志工們進行日、夜間監測，到目前已知有近300處曾有黃金蝙蝠出現過的地點再觀察，最後再以2、3人為一組，進行聲音監測，利用超音波監測器去搜尋周遭環境中蝙蝠的聲音。

    生態館指出，以往黃金蝙蝠生態調查主要以雲嘉南地區，今年的調查活動預計進行至10月，盼擴大到全國調查，進行全面性記錄與系統性保育。另5月22日「國際生物多樣性日」當晚，將辦夜間動物調查體驗活動，讓民眾們了解蝙蝠對生態貢獻。

    受地景環境改變，雲林縣內的黃金蝙蝠已剩百餘隻。（圖由張恒嘉提供）

    受地景環境改變，雲林縣內的黃金蝙蝠已剩百餘隻。（圖由張恒嘉提供）

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