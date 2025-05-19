澎湖國際海上花火節無人機秀一波三折充滿質疑 今晚復飛受矚

澎湖無人機秀復飛前夕試飛，圖案相當完整。（民眾提供）

2025/05/19 14:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節史努比無人機秀，5日開幕就「落漆」，導致澎湖縣政府緊急喊卡，隨後政策急轉彎，翌日宣布今（19）日復飛，至6月19日10場無人機表演。但過程被外界質疑無招標金、廠商專業度等，澎湖縣政府一一對外說明解釋，縣長陳光復更在議會宣布明年可能停辦無人機，引發各界譁然。

今年無人機秀一波三折，因是首次接案的新廠商，對外表示是受到「訊號」嚴重干擾所致，導致無人機摔落入海、圖形無法順利展開等「落漆」演出，因此澎湖縣政府旅遊處在廠商無法保證演出品質後，決定壯士斷碗，直接解約喊卡，原本宣布今年全部停飛，但在史努比總公司及各界反應下，緊急尋求前2年得標廠商「友情」支援。

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雖然復飛由700台改為600台，規模縮小，但由民眾拍到的復飛試飛圖案看來，完整呈現史努比各種造型圖案，不免令外界質疑為何原本廠商今年不續標？澎湖縣政府旅遊處對外宣稱，因去年得標廠商，今年也標了台東熱氣球嘉年華案，每場100萬元，因此無法同步接澎湖案例，但外界對此抱遲疑態度。

另外今年得標廠商宣稱，開幕「落漆」是因為訊號嚴重受到干擾，又提不出具體證據，被外界質疑專業力不足，更有傳言指稱，這家廠商僅有500架機隊，臨時增加200架無人機拼湊成軍，所以導致電腦連線訊號不佳，才會出現「抽筋史努比」離譜圖案，需要進一步查證。

澎湖國際海上花火節無人機秀，開幕就出現抽筋史努比。（記者劉禹慶攝）

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