告別行人地獄！ 新北土城中央路2公里人行道大升級

土城區中央路人行道拓寬工程已完成，但電線桿地下化仍是最後一哩路。（記者陳奕劭攝）

2025/05/19 14:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區中央路是往返板橋、樹林、三峽的重要道路，但過去受限於人行道狹窄、路燈、電箱與電桿占用人行空間，加上鋪面破損、車流量多，導致中央路成「行人地獄」，因此土城區公所擴寬人行道、更新鋪面與無障礙設施。市長侯友宜今天（19日）視察人行道工程有感而發說，因為妨礙店家做生意，拓寬人行道總是被罵，他也鼓勵大家「不怕被罵、繼續做事」。

土城區公所投入約8200萬元推動中央路1、2段人行道改善計畫，歷經近2年完工，侯友宜今天來到中央路，視察地方人行道拓寬、鋪面更新、無障礙設施，他與市府官員、民代走在人行道上聽取簡報，對煥然一新的中央路感到滿意。

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侯友宜表示，土城中央路1、2段全長約2公里，是舊有的主幹道，對行人較不友善，經過近2年的時間，人行環境都已獲得優化，未來還剩電線桿地下化、電纜移除等工程要做到位，需要台電給予幫忙。他指出，市府目前已投入約5.8億元，10條主要道路人行空間改善完成，另有2件工程持續施工中、2件進入規劃設計階段，並有2件積極向中央政府爭取補助。

侯友宜說，過去人行道工程因為妨礙店家做生意，導致他與當地里長很常被罵，希望被罵過的人以後不要再被罵，但還沒被罵過的千萬不能縮回去，鼓勵大家可以被罵，但事情要做好。

市議員江怡臻表示，過去的中央路是名符其實的行人地獄，於是她在2021年起爭取全線改善，如今土城居民逐步享受平坦舒適的道路和人行道，現在只剩台電電線桿地下化，呼籲中央地方共同努力，也希望台電補足經費和人力，儘早完成建設。

市議員黃永昌指出，人行道工程起初會受到很大的壓力，必須要協調好，比如不能左右兩側同時施工，避免造成店家與工程人員的不便，但做好絕對備受肯定。但他認為，有些馬路的綠帶阻礙空間且不實用，設置時要多考量。

市長侯友宜鼓勵眾人勇於做事，不怕被罵。（記者陳奕劭攝）

土城區中央路拓寬人行道，未來還剩電線桿地下化、電纜移除等工程。（記者陳奕劭攝）

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