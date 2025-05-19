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    黃仁勳尷尬了！ 問104歲羽球頑童長壽秘訣被回4字 爆笑畫面曝光

    2025世壯運開幕式後台，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與104歲羽球老將林友茂互動。（YouTube影片截圖）

    2025世壯運開幕式後台，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與104歲羽球老將林友茂互動。（YouTube影片截圖）

    2025/05/19 14:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025雙北世界壯年運動會17日晚在台北大巨蛋開幕，擔任聖火代表壓軸的輝達執行長（NVIDIA）黃仁勳，和另一位傳遞聖火代表、104歲台灣羽球老將林友茂在後台互動影片近日在網路瘋傳。黃仁勳問林友茂的長壽秘訣，林友茂笑答：「多看美女！」黃仁勳頓時無法接話，只能點頭乾笑的畫面引起網友討論。

    綜合媒體報導，影片中黃仁勳在後台聽聞翻譯介紹林友茂已高齡104歲，驚呼說：「What？ 104？ What is your secret？你的secret是什麼？」好奇詢問林友茂的長壽秘訣，林友茂則在翻譯協助下幽默回答：「秘密？多看美女」並用手指現場的志工和媒體，讓全場笑聲連連，而黃仁勳一時不知如何接話，只能不失禮貌的點頭微笑。

    林友茂雖然滿頭白髮，但身體看上去相當硬朗，氣色和皮膚狀態都維持很好，網友紛紛在影片下留言說：「104歲？！這個看起來像70歲出頭啊」，「幽默感的確是健康的秘方無誤」，「黃教父，一副傻眼樣」，「這位阿祖講出全天下男人的真心話」，「執行長遇到比他更有幽默感的對手了」。

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