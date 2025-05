黃仁勳尷尬了！ 問104歲羽球頑童長壽秘訣被回4字 爆笑畫面曝光

2025世壯運開幕式後台,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳與104歲羽球老將林友茂互動。(YouTube影片截圖)

2025/05/19 14:01

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕2025雙北世界壯年運動會17日晚在台北大巨蛋開幕,擔任聖火代表壓軸的輝達執行長(NVIDIA)黃仁勳,和另一位傳遞聖火代表、104歲台灣羽球老將林友茂在後台互動影片近日在網路瘋傳。黃仁勳問林友茂的長壽秘訣,林友茂笑答:「多看美女!」黃仁勳頓時無法接話,只能點頭乾笑的畫面引起網友討論。

綜合媒體報導,影片中黃仁勳在後台聽聞翻譯介紹林友茂已高齡104歲,驚呼說:「What? 104? What is your secret?你的secret是什麼?」好奇詢問林友茂的長壽秘訣,林友茂則在翻譯協助下幽默回答:「秘密?多看美女」並用手指現場的志工和媒體,讓全場笑聲連連,而黃仁勳一時不知如何接話,只能不失禮貌的點頭微笑。

林友茂雖然滿頭白髮,但身體看上去相當硬朗,氣色和皮膚狀態都維持很好,網友紛紛在影片下留言說:「104歲?!這個看起來像70歲出頭啊」,「幽默感的確是健康的秘方無誤」,「黃教父,一副傻眼樣」,「這位阿祖講出全天下男人的真心話」,「執行長遇到比他更有幽默感的對手了」。

