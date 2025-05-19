志工創意出擊！五股動物之家攜手店家 毛寶貝海報溫暖社區角落

志工江婉綺（左）與店家合影。（動保處提供）

2025/05/19 14:35

〔記者羅國嘉／新北報導〕為幫助更多待援毛孩找到溫暖的歸宿，五股動物之家積極推動「毛寶貝認養計畫」，近期更結合在地志工與商家，共同展開一場別開生面的認養宣導行動。由志工江婉綺號召團隊設計製作一系列可愛又溫馨的毛寶貝海報，張貼於新北市多家餐廳、商店與咖啡廳中，讓這些等待家的毛孩們得以走入人群視線、走進人們心中。

江婉綺表示，「很多人其實不知道動物之家有這麼多親人又可愛的毛寶貝。我們希望用更貼近生活的方式，讓大家看到牠們、認識牠們，也希望他們能透過這些眼神找到回家的路。」每一張海報背後，都訴說著一隻動物的故事與渴望愛的心聲。

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此次宣導活動獲得眾多店家熱烈響應，許多業者表示，顧客用餐時常被海報吸引，甚至拍照分享到社群平台，引發更多人關注。更有店家說，未來願意提供長期展示空間，讓這份愛心與溫暖持續發酵。

新北市動保處也指出，近來透過與超商等通路合作，逐步擴展認養宣導觸角，讓毛寶貝的身影出現在更多社區角落，提升認養率。透過便利商店、餐廳、咖啡廳等多元場域，讓民眾在日常生活中自然而然地看見這些動物的可愛模樣與動人故事。未來也將持續推動創新合作，結合不同產業平台，為每一隻毛寶貝開啟通往幸福家庭的大門。想了解更多認養資訊，歡迎至新北市動保處認養專區查詢。

與超商合作毛寶貝認養計畫。（動保處提供）

民眾在超商掃描QR code即可得到相關認養資訊。（動保處提供）

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