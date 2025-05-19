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    嘉中生亞洲物理奧林匹亞競賽奪金 善用手機學習、自制力是關鍵

    何承祐（中）日前參加亞洲奧林匹亞競賽奪金牌，父母、師長為他祝賀。何承祐父親（左起）、導師陳惠璋、師大教授高賢忠、台大退休教授蔡尚芳、何承祐母親、嘉中秘書蔡志偉、老師周黛青、師大教授陳傳仁。（嘉中提供）

    何承祐（中）日前參加亞洲奧林匹亞競賽奪金牌，父母、師長為他祝賀。何承祐父親（左起）、導師陳惠璋、師大教授高賢忠、台大退休教授蔡尚芳、何承祐母親、嘉中秘書蔡志偉、老師周黛青、師大教授陳傳仁。（嘉中提供）

    2025/05/19 14:07

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義高中高三科學班學生何承祐，日前隨台灣代表隊參加沙烏地阿拉伯主辦的第25屆亞洲物理奧林匹亞競賽，獲得金牌，已經保送台大物理系、推薦錄取台大電機工程學系等校。他今天分享讀書心法表示，除每天完成學校課程進度複習與作業，可以善用手機、網路為學習工具，透過國外物理學者網路社群，深究物理相關知識，不過培養自制力是關鍵。

    何承祐在校3年穩居全校第一名，且參加國際賽事屢屢獲獎，2022年國際科學奧林匹亞銀牌、2023年台灣國際科展三等獎，以及代表台灣參加巴西MOSTRATEC國際科學博覽會，以研究「球狀星團中天琴座RR型變星的組成」摘下二等獎，展現他對天文物理的熱情與實力。

    何承祐受訪說，對物理的啟蒙，源自於國中參加先修高中的課程，發現物理的基本原則可以描述大自然，十分有趣，開啟他學習物理之路。每次比賽前，除學長姐經驗傳承、學校提供學習資源，他會閱讀老師提供的原文書，以及做歷屆試題，同時為兼顧學校課程進度，每天都會將上課內容複習，另外規劃時間閱讀原文書，對於不懂的定理及題目，一定要勤發問，將學習概念內化吸收。

    何承祐學習英文也自有一套方式，他說，除從小看英文Youtube影片，也會用英文介面玩電玩，但他很有自制力，會將該複習的課業、題目做完，才會打電玩放鬆，認為手機、網路是很好的學習工具，可以看電子書、與同學討論交流，但要懂得自制、自律，未來，他希望持續朝天文物理研究進行。

    嘉中校長陳元泰說，何承祐不僅有紮實的學術實力，更難能可貴的是對科學的熱愛、堅持不懈精神，7月，還將代表台灣，前往法國巴黎參加第55屆「國際物理奧林匹亞競賽」（IPhO），期待再創佳績。

    嘉中科學班學生何承祐對物理充滿熱情，參加國際比賽屢獲佳績、為國爭光。（嘉中提供）

    嘉中科學班學生何承祐對物理充滿熱情，參加國際比賽屢獲佳績、為國爭光。（嘉中提供）

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