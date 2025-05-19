大學生暑假返鄉！高鐵加碼28班5折列車 5/20凌晨0時開搶

6月17日至23日，高鐵加碼提供28班次停靠各站「大學生暑假返鄉5折優惠列車」。（記者蔡昀容攝）

2025/05/19 13:08

〔記者蔡昀容／台北報導〕暑假快到了，台灣高鐵6月17日至23日期間，加碼提供28班次停靠各站「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，5月20日凌晨0時起按訂位開放時程購票，歡迎返鄉大學生多加利用。

台灣高鐵公司表示，除原有大學生優惠專案適用的5折、75折或88折車次外，再加碼提供「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，5月20日凌晨0時起，按訂位開放時程購票。

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訂位開放時程指旅客可預訂29天內（含乘⾞當⽇）⾄發⾞前1⼩時為⽌的⾞次，且每逢週五及週六⾄多可預訂4週後⾄週⽇的⾞票。

高鐵公司補充，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂，亦可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

高鐵公司提醒，使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本；如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。詳細資訊及相關規定，可參考優惠網頁。

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