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    台南永康西灣立體停車場 拚年底發包

    台南永康西灣立體停車場力拚年底發包。（記者劉婉君攝）

    台南永康西灣立體停車場力拚年底發包。（記者劉婉君攝）

    2025/05/19 13:32

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區大灣自辦市地重劃區位於永大路西側，新建案林立，停車需求高，尤其大灣滑輪溜冰場舉辦賽事時，停車位更是嚴重不足，台南市交通局規劃在西灣滯洪池公園旁的公園用地興建1處立體停車場，力拚年底啟動統包工程發包。

    立法院交通委員會今（19）日前往西灣滯洪池旁會勘西灣立體停車場，立法委員林俊憲、林宜瑾、郭國文及市議員黃肇輝、朱正軒均到場，交通部長陳世凱表示，目前西灣立體停車場的可行性研究已送至公路局，交通部正在向行政院爭取60億元的預算，待預算通過，就會加快速度支持。

    台南市交通局長王銘德表示，西灣立體停車場基地約2100平方公尺，整體計畫經費約5.06億元，其中，中央補助2.31元，地方自籌2.75億元，興建地上4層，包括頂樓將提供190席汽車停車格及140席機車停車格，1樓並規劃廁所及滑輪賽道舉辦賽事時所需的行政空間，規劃採統包方式辦理，目標預計在年底前辦理工程發包，2026年開工。

    林俊憲、林宜瑾、郭國文表示，永康區是台南市人口最多的行政區，有更多大樓正在興建中，希望西灣立體停車場可以盡快動工，供應當地停車需求，也希望未來要求新大樓興建時應對停車問題多負擔起一些責任。

    黃肇輝與朱正軒則提醒停車場設計應與周邊的公園搭配，將綠覆率及娃娃車、腳踏車等通行問題。

    立法院交通委員會會勘台南永康西灣立體停車場基地。（記者劉婉君攝）

    立法院交通委員會會勘台南永康西灣立體停車場基地。（記者劉婉君攝）

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