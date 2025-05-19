竹縣橫山國小環島義賣糖果粽 捐罕見疾病基金會

新竹縣橫山國小師生16年來義賣糖果粽助弱勢的腳步，這次來到高雄。（圖由橫山國小提供）

2025/05/19 13:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山國小趕在端午節前舉辦環台義賣糖果粽，上週末2天義賣行腳到高雄市的大港倉、旗津，所得全數捐給罕見疾病基金會，現場並有3名社工到場介紹罕病基金會的服務項目也分享罕見疾病案例，帶領大家一起關心。

橫山國小校長劉佳賢說，該校的糖果粽義賣已連續16年，除了輪流在全台各地舉辦，也先後替全國不同的社福單位匯集了經費不等的愛心捐助，迄今累計義賣金額已經超過30萬元。

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他們每年端午節前，都由先由該校師生、家長一起設計繪製粽葉，今年為此還結合資訊課程，指導學生使用Chapt GPT來進行設計。

他們今年20幾名小一到小六的孩子，在師長帶領下，去高雄駁二藝術特區及大港橋義賣。其中最讓大家感動的是，16年前、首屆參與義賣的孩子，如今已是大四學生，當中一名就在高雄就讀大學，獲悉後還專程到場為學弟妹們加油打氣。

在南部火辣豔陽下，橫山國小師生們汗流浹背地大聲叫賣推銷天然、無防腐劑的糖果粽，也準備了多首歌舞賣力唱跳吸睛。其中還包含一曲桐花舞，趁勢幫5月正值盛開季節地的客庄桐花宣傳，果然吸引不少遊客停下腳步，並以選購糖果粽來共襄盛舉。

新竹縣橫山國小16年來代代相傳，學生自己設計創意粽葉，環島在全台各處義賣糖果粽幫助弱勢，日前第16次出動，來到高雄，小朋友們賣力叫賣也唱跳吸睛。（圖由橫山國小提供）

新竹縣橫山國小16年來代代相傳，學生自己設計創意粽葉，環島在全台各處義賣糖果粽幫助弱勢，日前第16次出動，來到高雄，小朋友們賣力叫賣也唱跳吸睛。（圖由橫山國小提供）

新竹縣橫山國小學童們試著用Chapt GPT設計繪製的創意糖果粽粽葉。（圖由橫山國小提供）

新竹縣橫山國小學童們試著用Chapt GPT設計繪製的創意糖果粽粽葉。（圖由橫山國小提供）

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