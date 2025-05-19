澎湖望安浪漫「粉紅派對」！珊瑚產卵季繽紛上場

望安接力上演粉紅派對，珊瑚產卵美景5月澎湖浪漫上演。（山生有信民宿提供）

2025/05/19 13:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕5月是感恩也是浪漫的季節，澎湖海域處處「染紅」，大開「粉紅派對」，繼離島七美率先傳出珊瑚產卵喜訊後，另一南海離島鄉望安，也相繼接力出現大海染紅奇景，但美麗浪漫的背後，還是要付出空氣中飄散腥臭難聞氣味的代價，只是這是大自然繁衍生息的鐵律。

望安山生有信民宿業者，日前在望安東南角的萬興石滬旁，看見大海染紅的奇景，也是5月伊始，以雙心石滬聞名、素有浪漫愛情島之稱的七美島傳來喜訊，成為今年澎湖第一起珊瑚產卵，就在臥牛灣海域，正式揭開澎湖粉紅派對序幕。

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由於珊瑚產卵時間可能長達2個月，由離島至澎湖本島各個海域，都能有機會看到「粉紅派對」的美景，迎接澎湖國際海上花火節施放盛典及偉大的母親節，為離島澎湖增添喜慶氛圍，遊客這段時間抵澎，不妨碰碰運氣，多到沙灘走走，說不定就是那個幸運兒，被大自然邀請參加「粉紅派對」的貴賓。

根據文獻記載，每年農曆3月23日「媽祖生」前後，是澎湖海域珊瑚產卵的季節，沿岸會出現大量紅色漂流物，但不同於藻類孳生的紅潮，澎湖老一輩稱為鯨魚分娩的胎衣，或是叫海銅油，意思是味道相當腥臭，其實這就是珊瑚產卵，原本是珊瑚的精蟲與卵子混合，但經過一夜及海浪拍打漂流，堆積到岸邊的都剩下珊瑚卵子。

5月珊瑚產卵粉紅派對持續上演。（山生有信民宿提供）

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