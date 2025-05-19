為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    五專優先免試入學開始報名 41校擬招14416個名額

    國中教育會考昨日落幕，升學作業接續展開，114學年度五專優先免試入學自今（19）日起開始受理報名。（圖擷取自官網）

    國中教育會考昨日落幕，升學作業接續展開，114學年度五專優先免試入學自今（19）日起開始受理報名。（圖擷取自官網）

    2025/05/19 13:01

    〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考昨日落幕，升學作業接續展開，114學年度五專優先免試入學自今（19）日起開始受理報名，技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶說明，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，計有41所公私立技專校院參與，189個科（組）提供14416個招生名額（含原住民等7類特種生名額），採計國中會考（含寫作測驗）等項目。

    段裘慶說明，參加之免試生可依志向，採網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜；國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則；非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。

    段裘慶表示，114學年度五專優先免試入學，採計國中在校「多元學習表現」（含服務學習及競賽）、「技藝優良」（以單一學期之百分制擇優採計，百分制成績小數點以後無條件捨去）、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術（或藝術與人文）、綜合活動及科技5學期平均成績，平均成績小數點以後無條件捨去）、「國中教育會考」（含寫作測驗）及「志願序」等項目，相關規定可參閱本學年度招生簡章。

    技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，就讀五專前3年除免學費優惠，減輕學生的就學負擔，五專授課師資均為大學講師，著重培養學生一技之長，學校可提供同學學習專業技能的最佳環境，達到畢業即就業。詳情請上官網查詢，諮詢專線（02）2772-5333。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播