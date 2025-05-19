五專優先免試入學開始報名 41校擬招14416個名額

國中教育會考昨日落幕，升學作業接續展開，114學年度五專優先免試入學自今（19）日起開始受理報名。（圖擷取自官網）

2025/05/19 13:01

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考昨日落幕，升學作業接續展開，114學年度五專優先免試入學自今（19）日起開始受理報名，技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶說明，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，計有41所公私立技專校院參與，189個科（組）提供14416個招生名額（含原住民等7類特種生名額），採計國中會考（含寫作測驗）等項目。

段裘慶說明，參加之免試生可依志向，採網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜；國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則；非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。

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段裘慶表示，114學年度五專優先免試入學，採計國中在校「多元學習表現」（含服務學習及競賽）、「技藝優良」（以單一學期之百分制擇優採計，百分制成績小數點以後無條件捨去）、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術（或藝術與人文）、綜合活動及科技5學期平均成績，平均成績小數點以後無條件捨去）、「國中教育會考」（含寫作測驗）及「志願序」等項目，相關規定可參閱本學年度招生簡章。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，就讀五專前3年除免學費優惠，減輕學生的就學負擔，五專授課師資均為大學講師，著重培養學生一技之長，學校可提供同學學習專業技能的最佳環境，達到畢業即就業。詳情請上官網查詢，諮詢專線（02）2772-5333。

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