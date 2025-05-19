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    雨還下得不夠！台南綠竹筍仍未進入盛產 價格15年來同期新高

    雖然天氣逐漸炎熱，雨仍下得不夠，缺少滋潤，影響關廟綠竹筍的收成，單日到貨量僅約以往同期的一半。（記者吳俊鋒攝）

    雖然天氣逐漸炎熱，雨仍下得不夠，缺少滋潤，影響關廟綠竹筍的收成，單日到貨量僅約以往同期的一半。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/19 12:11

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到氣候因素的影響，台南知名的關廟綠竹筍，今年產季延遲，雖然逐漸炎熱，前陣子也有降雨滋潤，但仍下得不夠，收成無法大幅增加，到貨量依然少，物稀為貴，價格也是15年來同期新高。

    綠竹筍與鳳梨、關廟麵，並列地方產業三寶，鮮嫩、好吃，品質已建立市場口碑，處理後真空包裝，甚至供應外銷，深受歡迎。

    綠竹筍多在清明之後會進入量產，但今年農曆春節以來，歷經了長時間的低溫期，導致採收期延遲。

    關廟果菜生產合作社經理曾俊達表示，雖然天氣已轉為高溫，但南部降雨仍相對偏少，沒有人工灌溉的筍園缺乏滋潤，收成一直出不來。

    曾俊達指出，在正常產季，端午節前，單日到貨量可直逼5位數，接近1萬台斤，但目前僅約以往同期的一半，甚至更低，顯見收成持續不足的窘況。

    曾俊達說，物稀為貴，目前綠竹筍各級品的產地批發均價，每台斤超過80元，創下15年來同期最高的紀錄，只是有行情、沒產量，農民也很無奈。

    由於務農人口高齡化，加上綠竹筍的栽培管理更是辛苦，種植面積逐年減少，目前關廟初估約300公頃。

    雖然天氣逐漸炎熱，雨仍下得不夠，缺少滋潤，影響關廟綠竹筍的收成，單日到貨量僅約以往同期的一半。（記者吳俊鋒攝）

    雖然天氣逐漸炎熱，雨仍下得不夠，缺少滋潤，影響關廟綠竹筍的收成，單日到貨量僅約以往同期的一半。（記者吳俊鋒攝）

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