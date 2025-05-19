為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投考察國外焚化廠 法規嚴格還設滑草場、咖啡廳

    丹麥哥本哈根垃圾焚化廠煙囪高124公尺，有利污染物大氣擴散稀釋。（南投縣環保局提供）

    丹麥哥本哈根垃圾焚化廠煙囪高124公尺，有利污染物大氣擴散稀釋。（南投縣環保局提供）

    2025/05/19 13:50

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府環保局19日於縣務會議針對日前赴丹麥、法國考察當地先進垃圾焚化廠進行簡報，指出國外焚化廠環保法規嚴格，還設有滑草場、咖啡廳等多元遊憩設施，縣長許淑華聽完簡報後表示，國外焚化廠相關環保法令，確實比國內嚴謹，惟環境部目前正在下修法規標準，未來南投縣焚化廠若蓋好，將會是國內環保法規最嚴謹的焚化廠。

    南投縣沒有垃圾焚化廠，垃圾均需仰賴外縣市處理，因各縣市焚化廠運轉多年，設備逐年老舊效能下降，自2018年起提供代燒焚化量逐漸降低，導致縣內垃圾堆置嚴重，衍生嚴重環境衛生問題，縣府為解決垃圾堆置問題，積極規劃興建「南投縣垃圾處理及再生能源中心」，目前優先選定名間鄉為建廠地點。

    為了解國外先進垃圾處理及污染防制技術，縣府祕書長洪瑞智日前率環保局長李易書等人，偕同5位縣議員至丹麥哥本哈根、法國巴黎考察當地焚化廠，環保局技正吳啟文今於縣務會議進行考察成果簡報指出，丹麥焚化廠採多段空污處理流程，煙囪高124公尺，有利污染物大氣擴散稀釋，且外觀採滑雪場造型設計，冬季可滑雪、夏季可滑草，還設有攀岩及咖啡廳等設施，營造多元遊憩場所；至於法國焚化設施設於地下33公尺，屋頂綠化覆蓋率超過50%，底渣及飛灰均以貨船運輸，減少交通車流，惟無論丹麥或法國，空氣污染物排放標準等相關法令，都比國內嚴格。

    縣長許淑華表示，南投縣垃圾焚化廠興建案，已進人環評階段，是否會影響地方產業，屆時也會將環評結果負責任地向社會大眾說明，雖然國外焚化廠對於污染物排放標準等相關法令比國內嚴謹，但目前環境部正在下修法規標準，未來南投縣焚化廠若蓋好，將會是國內環保法規最嚴謹的焚化廠，這點請民眾放心。

    丹麥哥本哈根垃圾焚化廠外觀採滑雪場造型設計，冬季可滑雪、夏季可滑草。（南投縣環保局提供）

    丹麥哥本哈根垃圾焚化廠外觀採滑雪場造型設計，冬季可滑雪、夏季可滑草。（南投縣環保局提供）

    丹麥哥本哈根垃圾焚化廠內設有咖啡廳，販賣咖啡等飲料。（南投縣環保局提供）

    丹麥哥本哈根垃圾焚化廠內設有咖啡廳，販賣咖啡等飲料。（南投縣環保局提供）

    法國巴黎垃圾焚化廠屋頂綠化覆蓋率超過50%。（南投縣環保局提供）

    法國巴黎垃圾焚化廠屋頂綠化覆蓋率超過50%。（南投縣環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播