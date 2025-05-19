台法小帆手淡水海巡碼頭快樂出航 管碧玲：最好國民外交

海洋委員會與法國在台協會合作，舉辦台法小帆手「攜手國際‧航向蔚藍」，今天在海巡署第二（淡水）海巡隊碼頭，為台灣、法國6校62名師生6天航海盛大啟航，海委會主委管碧玲（後排左三）、環境部長彭啓明（後排右二）、法國在台協會主任龍燁（後排左二）與師生、法僑等200餘人，見證鳴鑼出航。 （記者吳仁捷攝）

2025/05/19 13:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕海洋委員會與法國在台協會合作，舉辦台法小帆手「攜手國際‧航向蔚藍」，今天在海巡署第二（淡水）海巡隊碼頭，為台灣、法國6校62名師生6天航海盛大啟航，期間將停留台灣、澎湖9個港口，扎根海洋文化，海委會主委管碧玲、環境部長彭啓明、法國在台協會主任龍燁、師生、法僑等200餘人參加，見證鳴鑼出航，管碧玲則盛讚是最好的國民外交。

海洋委員會推動「復振航海文化力」，補助宜蘭縣立岳明國民中小學，與法國在台協會合作，邀請台北歐洲學校（法國部）、台北市台北法國實驗教育機構，以及台北市大安區和平實驗國民小學、澎湖縣馬公市文光國民小學及高雄市林園區汕尾國民小學等，共6所學校62名師生，透過實際的航行體驗與國際交流，讓海洋文化向下扎根。

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管碧玲表示，海巡署積極台灣「復振航海文化力」，適逢今年為法國國家海洋年，海委會與法國在台協會合作，舉辦國際級「樂觀小帆手‧海洋台灣夢」航海冒險，寓意

台法兩國師生，以6天的旅程，從淡水經過台灣西岸、澎湖，航向高雄，探索通向世界的藍色航道，跨越國界學習中播下友誼的種子，在海洋懷抱裡共築永續未來，完成台法國民外交。

管碧玲、彭啓明與龍燁，會同台法家長等人，一起以中文、法文歡呼「快樂小帆手、快樂出航、平安返航」，眾人也見證台法小朋友們行前宣誓、吹響海螺、升帆、迎風啟航。

由於小航手們年紀最小只有國小，出航前與家長深情擁抱，提醒出航安全；校方透露，

素人學童們參與這趟航行充滿新奇與挑戰，校方事前安排35節培訓課程，讓學童們了解航行安全與航程內涵，從了解帆船的構造開始，學習航行原理、航行規則、風險評估、海洋生態環境、海域的文化歷史與星空導航等課程，還須學習如何克服暈船與安全救護演練。

來自宜蘭縣的岳明國民中小學累積航海環島經驗，今年以航行體驗，探索台灣的歷史航線，進行國際海洋文化交流，並結合海洋委員會國家海洋研究院的海洋科學研究，帶領學生從社會、文化與科技等不同面向，推動海洋教育扎根，形塑海洋公民意識。

海洋委員會與法國在台協會合作，舉辦台法小帆手「攜手國際‧航向蔚藍」，今天在海巡署第二（淡水）海巡隊碼頭，為台灣、法國6校62名師生6天航海盛大啟航，師生們做好準備，蓄勢啟航。 （記者吳仁捷攝）

海洋委員會與法國在台協會合作，舉辦台法小帆手「攜手國際‧航向蔚藍」，今天在海巡署第二（淡水）海巡隊碼頭，為台灣、法國6校62名師生6天航海盛大啟航，海委會主委管碧玲（後排左六）、環境部長彭啓明（後排右七）、法國在台協會主任龍燁（後排左五）與師生、法僑等200餘人，見證鳴鑼出航。 （記者吳仁捷攝）

海洋委員會與法國在台協會合作，舉辦台法小帆手「攜手國際‧航向蔚藍」，今天在海巡署第二（淡水）海巡隊碼頭，為台灣、法國6校62名師生6天航海盛大啟航，海委會主委管碧玲（前排右五）、環境部長彭啓明、法國在台協會主任龍燁（前排右四）與師生、法僑等200餘人，見證鳴鑼出航。 （記者吳仁捷攝）

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