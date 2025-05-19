端午節豬肉需求增！雲林肉品市場預估：節後價格有望略減

端午將至，豬肉需求增加，目前雲林縣肉品市場拍賣價格波動穩定，有望在節後略降。（記者李文德攝）

2025/05/19 12:16

〔記者李文德／雲林報導〕端午節將屆，許多民眾都會買豬肉回去包肉粽，連帶讓毛豬需求上漲。由於豬仔下痢致使育成率低，加上國際豬價略漲，雲林縣肉品市場統計，節前2週每公斤平均拍賣價達98.22元，較去年同期略漲，但以近期比較價格波動穩定，預估端午過後有望略減，但價格不會差太多。

許多民眾近日都會到市場購買豬肉，以備包肉粽所需。不過民眾指出，最近買豬肉的價格有點高，像是比較好的三層肉每斤上看百元，考量成本關係，會稍微減少購買量，反而多加一點其他配料。

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雲林縣肉品市場業務課長陳美君指出，5月17日縣內肉品市場每公斤平均拍賣價為97.53元，以近期而言價格波動相對穩定，如拉至端午節前兩週價格觀察，平均拍賣價為98.22元，與去年同期相比更略高於7元左右。

陳美君表示，目前雲林肉品市場單日平均拍賣約在2200至2300頭豬，不過與過往單日拍賣2300至2400頭相比略減。預估端午節前10天平均拍賣頭數可能上看2500至2600頭，將會調節供應，不讓價格波動幅度太大。

雲林縣肉品市場總經理黃加安分析，從今年春節開始，豬肉價格大約都在95元以上稍微波動，主要原因豬仔下痢導致育成率、換肉率不佳，加上近來國際豬價略有漲幅，許多豬肉商因成本考量選擇不進口，另外國人對於國產豬肉需求增，不會過度集中在節慶前大量採購，才讓豬肉價格波動相對穩定，估計端午節前一週可能每公斤平均拍賣價依舊維持97、98元。

黃加安表示，以目前的漲幅不大、價格穩定，預估端午節過後需求降低外，因氣溫高，養豬育成率也會低，所以供給也會相對減少，如果未來沒有其他因素影響，可能會略降至94、95元左右，以3、4元價格波動。

端午將至，豬肉需求增加，目前雲林縣肉品市場拍賣價格波動穩定，有望在節後略降。（記者李文德攝）

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