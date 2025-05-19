高雄林園蔣介石銅像 地方人士會勘要求保留、網友有異見

林園多名地方人士表態保留蔣介石塑像。（記者洪臣宏攝）

2025/05/19 12:54

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區林園北路矗立40年的蔣介石銅像，內政部要求年底前拆除，國有財產署南區分署今（19）日實地勘查，現場地方藍綠人士難得有一致共識，要求保留，網路上則有不同聲音，要求移除威權象徵。

國產署南區分署副分署長蔣竹英今天帶隊進行「蔣中正塑像威權象徵處置」會勘，包括市議員邱于軒、林園里長聯誼會主席洪進財、里長及地方團體代表、學校、文史工作者出席關切。

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南區分署副分署長蔣竹英表示，內政部依促進轉型正義條例，於去年要求國產署在今年底移除，因地方傳出保留意見辦理會勘；她也強調，處置方式不只移除，也可以申請為指定文化資產保留。

邱于軒表示，高市文化局曾協助編纂「林園文史故事」，書內就寫了林半仙事蹟，也連結了蔣公塑像，應該列為市定文史保留。洪進財說這次拆除塑像是政治人物起鬨，是否拆除，相關單位應尊重民意。

「林園文史故事」主編、林園國小老師朱永昌及港埔國小校長李宜蓁也都力倡保留，他們認為「林園文史故事」已經列為校定課程，也是鄉土教材，學生們都熟知這些故事，不該貿然抽離。

前林園圖書館主任李文娟說，該地點從1956年先懸掛蔣介石相片，1980年間由當地藝術家林木川手作塑像，而林半仙是林園特有故事，地方要發展觀光，就必須要有故事。

林園愛鄉協會理事陳俊強等人則認為，要申請文資有困難度，但可以申請為文化景觀保存，林半仙是林園重要一塊，塑像也是地方藝術家創作，不該移除。

蔣竹英說，其它鄉鎮也有類似塑像問題，其作法為先撥用並申請文化景觀保留，將擇期召開說明會彙整意見。

雖然在場人士均表態保留，不過也有當地人在網路社群表態，指林半仙為清代的鄉野傳奇，根本與蔣介石無關，應該移除威權象徵。

蔣竹英（前左）向大眾說明移除蔣介石塑像過程。（記者洪臣宏攝）

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