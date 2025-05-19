紅翎藻可淨化養豬廢水 中山大學發表新型永續養殖策略

中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章研究發現，紅翎藻能在海水與豬隻廢水混合的高污染環境中正常生長，具碳吸存、水質淨化能力，並仍維持原有色澤與型態。（中山大學提供）

2025/05/19 12:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章研究團隊，結合海洋與環境永續的新型養殖策略，利用「海水混合畜牧廢水」進行紅翎藻養殖，研究證實紅翎藻具高污染耐受與卓越的碳吸存、水質淨化能力，有望在養豬廢水處理、藍碳推廣及氣候行動中發揮關鍵角色。

洪慶章指出，水產與畜牧業廢水處理需求持續上升，研究透過海水與養豬廢水稀釋後培養紅翎藻，可同時達成污染削減與碳吸存雙重效益，為推動循環經濟與碳中和目標提供新解方。

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研究團隊表示，紅翎藻具備高度耐鹽與耐氨特性，在鹽度27至34ppt、氨濃度達600微莫耳（μM）的環境下仍能穩定生長，展現出優異的耐污能力。實驗數據顯示，在稀釋後的豬隻廢水中，紅翎藻於24小時內可去除93%氨氮與68%磷酸鹽，並有效提高水體溶氧濃度，對於改善高密度養殖排放所造成的水體優養化問題具實際應用價值。

在碳吸存方面，紅翎藻每公頃每年可固定二氧化碳量高達52.5公噸，是全球森林平均固碳量（約10公噸）的5倍。相較於其他大型藻類如海木耳、海帶、石蓴或巨藻，紅翎藻除具相當固碳能力外，亦具有更強的高污染耐受性，成為藍碳資源開發中的潛力物種。

研究亦針對不同營養源進行比較，包括養魚廢液、水產養殖排放水與豬隻廢水，結果顯示紅翎藻在豬廢水中展現出最佳的生長速率與氮碳吸收效率，不僅有助於環境治理，更可降低傳統養殖對淡水資源的依賴。

洪慶章指出，「海水混合畜牧廢水」養殖構想目前已於30噸海水池中驗證其可行性，團隊正與台灣中南部牧場及環保工程業者洽談合作，將於場址規劃紅翎藻養殖槽與海水供應設施，朝中試規模發展，進一步評估實務操作與經濟效益。未來若能實現大規模推廣，除可有效淨化畜牧廢水與減碳，紅翎藻亦具飼料開發潛力，將形成低耗水、低排放、高碳匯的永續生產模式。此項研究成果已刊登於頂尖國際期刊《生物資源技術（Bioresource Technology）》。

在高污染環境中，健康海木耳（左）呈深褐色，受污染壓力的海木耳（右）則轉為異常綠色，接近死亡狀態。（中山大學提供）

中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章（後排右2）與海資系特聘教授李澤民（後排左3）及研究團隊，發現紅翎藻有望在養豬廢水處理中，扮演淨化水質的關鍵角色。（中山大學提供）

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