台中清水鰲峰活動中心拆除改建停車場 今動工預計8月完工

清水區鰲峰活動中心拆除後規劃興建停車場，19日動工，預計8月完工。（張清照提供）

2025/05/19 12:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區鰲峰活動中心因耐震能力不足，被列為危樓，且建築緊鄰人行道、缺乏退縮空間，影響行人通行安全，台中市議會議長張清照爭取拆除，並轉型為停車場與綠地、步行空間，今天開工，預計8月底即可完工。

今天由開工典禮由市府祕書長黃崇典主持，議會開議期間，議長張清照也特別出席開工典禮，祈求工程順利。張清照表示，因清水地政事務所位於地震帶，有安全疑慮，加上空間不足，他爭取另覓土地重建，不料，與盧秀燕市長會勘過程，發現隔壁的「鰲峰活動中心」早因耐震能力不足，被列為危樓，且建築緊鄰人行道、缺乏退縮空間，影響行人通行安全，當場決定一併處理。

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台中市建設局因此於今年2月進行拆除鰲峰活動中心，重新規劃打造融合綠意的停車場，以提升市容與便利性，並於今天舉行開工典禮。

市府祕書長黃崇典表示，已拆除的鰲峰活動中心位於清水區繁榮地帶，附近寺廟、市場與商店林立，但停車不便，市府將空地規畫設置停車場，且採用最先進的施工方式，有15席小型車位，包含無障礙、婦幼及一般車格，並預留電動車充電管路，方便臨時停車周轉；周邊道路也將設置「內凹式機車停車格」與「友善行人空間」，讓步行民眾有更順暢、安全的通行環境。

清水區公所指出，原本使用活動中心的長輩，已提供對面導覽中心地下室，供民眾使用。

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