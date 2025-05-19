鳳梨農廢大翻身！可製貓砂、紡織纖維甚至成為和牛飼料

市府推動鳳梨農廢回收再利用，酵素、纖維、飼料等一系列的成果，正式發表。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/19 12:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的「關廟鳳梨」，遠近馳名，正值產季，市場搶手，不過植株採收後，會有莖、根、葉等田間殘餘物的處理問題，市政府與業者合作，讓農廢再生利用，可製出纖維、貓砂，甚至將外銷日本，供應和牛最愛的飼料，品項多樣，堪稱化腐朽為神奇，今天成果發表。

市府也宣布，關廟是鳳梨廢棄物再生實踐的回收示範區，今天的成果發表會，也邀請配合該模式的農民現身說法，他強調對於成本的降低，確實有顯著效益。

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鳳梨廢棄物的再生實踐計畫，由市政府與晉億實業合作推動，關廟公所、農會協助下，製程上全部的機具設備都進駐當地青果市場，已經展開運作。

發表會由晉億實業副總經理廖竟宏簡報，市長黃偉哲出席，了解推動成果，並參觀全套製程，從植株最初的處理，到清洗、去頭尾，以及切片、乾燥，甚至萃取纖維等，現場還有貓砂、飼料，加上衣服、帽子等相關成品的展示。

關廟區長李賢村、農會總幹事陳愛妹，以及議員陳皇宇、郭鴻儀、鄭佳欣、杜素吟....等地方各界都共襄盛舉，見證鳳梨廢棄物的再生利用成果，以及帶來的經濟與就業效益。

黃偉哲指出，鳳梨是台南最具代表性的果品之一，收成後的根、莖、葉，還有農膜等廢棄物，對於環保是重要考驗，晉億實業引進最新技術回收、再生，協助解決處理上的難題。

黃偉哲說，該鳳梨殘餘物的再生利用模式，不僅可減少使用農藥，還大幅縮短田間靜置期，降低成本、提高生產，也有助於穩定價格，一舉數得；市府將持續推動相關政策，為地球環境永續貢獻心力。

鳳梨收成後，植株剩餘的根、莖、葉等常被翻土打碎，直接回歸田間，因腐爛時間漫長，得再使用農藥，防止真菌滋生，靜置180天之後才能再栽種，曠日廢時，而粉碎過程中也會混入PE塑膠材質的農膜，長期影響土壤健康，更增加農民的人力與成本等負擔，衍生集中採收、削價競爭的問題；李賢村說，透過循環經濟新模式，可以有效改善。

李賢村提到，利用機械化回收，直接開進田間處理，提高農民配合的意願，並達成免施藥劑的目標，且僅需短暫1週休耕，就能再次種植側芽，大幅縮短傳統的靜置時間。

農業資源再利用方面，鳳梨葉經加工可提煉纖維，為低碳排放、堅韌耐用的天然紡織原料，符合國際永續標準，並有產地證明，可打入全球市場。

鳳梨莖富含天然酵素，可製成高效能飼料添加劑，有助消化、促進健康，達成無毒、環保的目標。

而回收作業過程中，逐步清除殘留塑膠汙染，也能促進土壤健康，符合國際對環境永續（SDGs）、企業社會責任（ESG）日益重視的趨勢。

晉億實業去年度試營運，已回收15公頃面積的鳳梨根莖葉，推出了酵素、貓砂，以及利用纖維再製成的衣服、帽子、地墊等，還有將出口日本的飼料，促進循環經濟。

今年規劃擴大好60公頃、明年再增加到80公頃，並逐步推廣至台南其他鳳梨主要產區，持續永續農業發展。

市府推動鳳梨農廢回收再利用，酵素、纖維、飼料等一系列的成果，正式發表。（記者吳俊鋒攝）

市府推動鳳梨農廢回收再利用，酵素、纖維、飼料等一系列的成果，正式發表。（記者吳俊鋒攝）

去葉機可直接開進田間作業，利於鳳梨農會再生實踐的推動。（記者吳俊鋒攝）

鳳梨農廢可製成貓砂，化腐朽為神奇。（記者吳俊鋒攝）

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