想當老師多1個管道 教部增設「中等類科學士後教育學分班」

想當老師多一個管道！教育部增設「中等類科學士後教育學分班」，為具備資訊、藝術、自然科學專長而有志進入教學現場者提供多元機會。圖為台南市中山國中現代舞作品「坯」，獲全國學生舞蹈比賽團體組最佳編舞殊榮。（圖由教育部提供）

2025/05/19 12:14

〔記者林曉雲／台北報導〕想當老師多1個管道！教育部為充裕中等學校自然領域、科技領域及表演藝術等師資，114學年度增開多元管道，正式開辦「中等類科學士後教育學分班」，提供具有領域專業者站上教學舞台的機會，具學士學歷且有相關科系學歷者，可加入教師行列，成就教學夢想。

教育部師資培育與藝術教育司科長周佩君說明，藉由中等學士後教育學分班的多元培育管道，讓具備相關專長與經驗的人士，為教育注入新的力量，這不只是轉職管道，更是實現教學熱情與理想的機會，具備資訊、藝術、自然科學專長而有志進入教學現場者，一起為台灣教育貢獻力量，各師培大學招生簡章將於5月底至6月前，陸續在各校網站公告，相關報名時程及開課時段，以各師培大學招生簡章資訊為主。

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首年有6所大學共開設7班，涵蓋多個目前產業吸引力較大的專業領域師資，開班學校與培育專長別包括：國立高雄師範大學「科技領域─資訊科技專長」，招生1班40人；國立彰化師範大學「科技領域─資訊科技專長」，招生1班45人、「電機與電子群-電機專長」，招生1班45人；銘傳大學「科技領域─資訊科技專長」，招生1班45人。

此外，國立中興大學「自然領域─化學、物理、生物專長」、「科技領域─資訊科技專長 」、「機械群」、「動力機械群」、「農業群」、「食品群」，招生1班（採專長分組）總計45人；國立台灣藝術大學「國中藝術領域─表演藝術專長」、「高級中等學校藝術群─表演藝術專長」，招生1班45人；國立台北藝術大學「國中藝術領域─表演藝術專長」、「高級中等學校藝術群─表演藝術專長」，招生1班25人。

周佩君表示，此學士後教育學分班是為了職涯較晚定向者開設，專業領域為目前師資缺乏需補充之科別，凡教育部立案大學或獨立學院畢業者，畢業學系（所）與開班的培育專長別相關，皆可報名，課程由開班學校安排於夜間、假日或寒暑期上課，也有部分課程可遠距修習，報考者相關學經歷經開班學校認定也有機會申請學分抵免。

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