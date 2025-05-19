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    未停讓行人致重傷罰3.6萬！駕駛團體喊提高行人闖紅燈罰則

    駕駛團體集結車輛赴交通部抗議。（記者林志怡攝）

    駕駛團體集結車輛赴交通部抗議。（記者林志怡攝）

    2025/05/19 12:07

    〔記者林志怡／台北報導〕為擺脫行人地獄的惡名，交通部將於6月加重駕駛人未停讓行人相關罰則。全國汽車駕駛人權益聯盟今日集結計程車與遊覽車，赴交通部繞行抗議，指控交通政策有違比例原則，且有意針對「駕駛人」，並要求交通部提高行人闖紅燈的裁罰金額至1.8萬，並於重要路口加強行人違規取締。

    交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，針對汽車駕駛不讓行人，若因此造成行人致輕傷及重傷，分別調高罰鍰為1.8萬元及3.6萬元，最快6月底上路，但行人闖紅燈的罰款，則僅有500元，引發駕駛人團體不滿。

    台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟表示，立法是用來規定、規劃、規範人的行為，其中應同時包括駕駛人與行人，且人本教育、人本主義也不應該只著重於行人，忽略駕駛人的權益，行人闖紅燈、未行走於穿越線上，罰則相當輕，但駕駛人卻高達1.8萬至3.6萬，嚴重違反比例原則。

    劉鴻樟提到，行人路權團體提出「0死亡」願景，若想真正達到此一目標，需要從交通教育、道路規劃設計改善，駕駛團體早於2023年6月提出人車分流的構想，交通部卻始終沒有全面落實，也完全忽略台灣人嚴重缺乏交通安全意識的問題。

    此外，劉鴻樟強調，很多意外事故都是起因於「行人慢慢走」，帝王條款提供行人很大的保護傘，過馬路也沒有好好過馬路，「現在行人比皇帝還大，走路跟烏龜一樣，車輛右轉嚴重阻塞在路口，是交通政策產生的後遺症」，因此希望提高行人違規罰則，產生嚇阻作用，並在醫院、學校、機關等重要路口加強取締。

    駕駛團體集結車輛赴交通部抗議。（記者林志怡攝）

    駕駛團體集結車輛赴交通部抗議。（記者林志怡攝）

    駕駛團體認為，交通部應提高行人闖紅燈的裁罰金額至1.8萬。（記者林志怡攝）

    駕駛團體認為，交通部應提高行人闖紅燈的裁罰金額至1.8萬。（記者林志怡攝）

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