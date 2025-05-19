苗栗端午敬老禮金5/21發放 縣府提醒慎防詐騙

端午節將屆，苗栗縣政府將於5月21日發放端午節敬老禮金，此次共計10萬1134位長者符合領取資格，每人可領到1000元禮金。（資料照）

2025/05/19 11:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕端午節將屆，苗栗縣政府將於5月21日發放端午節敬老禮金，此次共計10萬1134位長者符合領取資格，每人可領到1000元禮金，縣長鍾東錦並祝福所有長者端午安康、健康長壽。

因詐騙事件頻傳，縣府也特別提醒，長輩們若接獲來電要求操作ATM或提供帳戶資訊者，請務必保持警覺、切勿配合。如對禮金發放有任何疑問，可洽詢戶籍地公所社會課或民政課，或與縣府社會處老人福利科查證，電話037-559642。

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苗栗縣自2024年起依《苗栗縣敬老禮金發放自治條例》，在春節、端午及重陽等三大傳統節日前，辦理3次定期禮金發放。縣府表示，今年發放對象為2024年1月1日（含）前設籍苗栗縣，且於今年1月1日（含）前年滿65歲以上長者或年滿55歲以上的原住民。

縣府表示，符合條件者將由戶籍地公所透過金融機構直接轉帳入帳，長者毋須臨櫃辦理，便利又安心。如有帳號錯誤或其他轉帳異常導致退匯情形，將由公所另行通知改以現金補發，保障長者領取權益；此次補發期限至6月23日（星期一）止，逾期即視同放棄，敬請及早確認入帳狀況。

縣府表示，符合條件者將由戶籍地公所透過金融機構直接轉帳入帳，長者毋須臨櫃辦理。（圖由縣府提供）

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