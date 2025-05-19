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    毛豬價創3年新高！端午節前搶手 農業部拚交易價百元以下

    端午節前夕傳出國內豬價上揚，宜蘭肉品市場毛豬拍賣價格躍上本島最高價。（資料照，記者江志雄攝）

    端午節前夕傳出國內豬價上揚，宜蘭肉品市場毛豬拍賣價格躍上本島最高價。（資料照，記者江志雄攝）

    2025/05/19 11:15

    〔記者楊媛婷／台北報導〕下週六就是端午節，隨節慶拉動需求，5月後毛豬交易價格每公斤都超過96元，17日的拍賣價更飆破百元，民進黨立委邱議瑩指出，5月豬價創近3年同期新高，認為農業部應要調度豬隻調節產銷，農業部長陳駿季今（19）日表示，即起增加豬隻供應，豬價希望維持在1百元以下。

    立院經濟委員會今審查農業部114年度預算凍結案，針對近期國內毛豬拍賣價格近期每公斤都在相對高檔，邱議瑩於質詢時指出，民眾想了解近期豬價偏高是因節慶因素還是豬隻整體產量減少，陳駿季回應表示，之前受到國內養豬場改建等影響，因此整體豬隻產量有影響，但國內養豬場已陸續升級改建完成，如國內養豬最大戶台糖都已完成改建，產量將可望增加，而為因應節慶需求，即起國內豬隻每日供應頭數將從2.1萬頭增加到2.3萬頭。

    邱議瑩進一步詢問，農業部是否可預期國內豬價何時會回穩，對於豬價等是否有期待價格等，陳駿季回應，國內合理的豬價應該是落在每公斤95元，至於端午期間則希望豬價盡可能維持在1百元以下，將持續關切豬價變化。

    民進黨立委邱議瑩指出近期不少消費者買豬肉都覺得價格偏高，呼籲農業部調度豬隻，平穩產銷。（記者楊媛婷攝）

    民進黨立委邱議瑩指出近期不少消費者買豬肉都覺得價格偏高，呼籲農業部調度豬隻，平穩產銷。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季表示即起毛豬每日供應頭數將從2.1萬頭增加到2.3萬頭。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季表示即起毛豬每日供應頭數將從2.1萬頭增加到2.3萬頭。（記者楊媛婷攝）

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