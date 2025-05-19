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    端午連假國道客運6折 公路管制及地雷路段一次看

    2025年端午節連假5月30日至6月1日，公路局製作懶人包圖卡說明公路壅塞路段及時段。圖為主要城際道路易塞路段。（公路局提供）

    2025年端午節連假5月30日至6月1日，公路局製作懶人包圖卡說明公路壅塞路段及時段。圖為主要城際道路易塞路段。（公路局提供）

    2025/05/19 10:51

    〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年端午節連續假期5月30日至6月1日為期3天。公路局製作懶人包圖卡說明壅塞路段、時段及管制措施，另也提醒民眾，連假前一天5月29日起，有中長途國道客運6折優惠、東部地區2項限定優惠，鼓勵民眾多多搭乘公共運輸。

    5月29日凌晨0時至6月1日午夜12時，公路局推出公共運輸優惠。客運方面，90條中長途國道客運路線票價6折，搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

    東部地區2項地區限定優惠，民眾擇一使用。第一項「在地有腳租賃優惠」，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，另持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠，租汽車者折抵200元、機車者折抵100元。第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元。

    公路交通方面，公路局預估端午節連假車潮自5月29日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於5月30日至5月31日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從5月31日下午開始至6月1日出現。

    省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道，例如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段、台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段及中彰大橋等；銜接高速公路路段，例如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

    重要觀光風景地區鄰近路段也易壅塞，例如台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台21線日月潭周邊等。

    另配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段，公路局也規劃替代道路，沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，用路人可事先至「智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw）及「幸福公路App」查詢路況資訊。

    2025年端午節連假5月30日至6月1日，公路局製作懶人包圖卡說明公路壅塞路段及時段。圖為觀光風景區易塞路段。（公路局提供）

    2025年端午節連假5月30日至6月1日，公路局製作懶人包圖卡說明公路壅塞路段及時段。圖為觀光風景區易塞路段。（公路局提供）

    2025年端午節連假5月30日至6月1日，公路局製作懶人包圖卡說明公路重點路段管制措施。（公路局提供）

    2025年端午節連假5月30日至6月1日，公路局製作懶人包圖卡說明公路重點路段管制措施。（公路局提供）

    2025年端午節連假5月30日至6月1日，公路局製作懶人包圖卡說明公路壅塞路段及時段。圖為銜接國道易塞路段。（公路局提供）

    2025年端午節連假5月30日至6月1日，公路局製作懶人包圖卡說明公路壅塞路段及時段。圖為銜接國道易塞路段。（公路局提供）

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