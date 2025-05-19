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    昆凌爺爺羅倫斯喊「高雄No.1」 陳其邁：歡迎阿公來走走

    昆凌爺爺羅倫斯（中）參加世壯運勇朵1金1銀，賽後受訪被問到喜不喜歡台北時直言「還好」，接著高呼「高雄No.1」!（資料照，記者林正堃攝）

    昆凌爺爺羅倫斯（中）參加世壯運勇朵1金1銀，賽後受訪被問到喜不喜歡台北時直言「還好」，接著高呼「高雄No.1」!（資料照，記者林正堃攝）

    2025/05/19 10:50

    〔記者王榮祥／高雄報導〕藝人昆凌高齡90歲的爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan）來台灣參加世界壯年運動會，被問喜不喜歡台北時，高呼「高雄No.1」!；高雄市長陳其邁今恭喜羅倫斯得金牌，也邀請老人家有空時可到高雄走走。

    羅倫斯來台參加雙北世壯運5項賽事，陸續在男子標槍90+組決賽獲金牌，100公尺短跑也得到銀牌，後續將挑戰200公尺、鐵餅、鉛球等賽事；他賽後受訪，被問到喜不喜歡台北時直言「還好」，接著就高呼「高雄No.1」！

    陳其邁今公開恭賀羅倫斯爺爺得獎牌，並提到昆凌國中、國小時曾在高雄楠梓區就學，推斷爺爺因此來過高雄；他感謝羅倫斯讚美高雄，也歡迎有空時可以再到高雄走走，看看高雄的變化。

    高雄市觀光局長高閔琳補充，非常開心昆凌爺爺這麼喜歡高雄，觀光局去年就跟爺爺有過互動，還特別送爺爺黃色小鴨小提燈。

    高閔琳說，等爺爺在世壯運賽事完成後，會透過管道跟爺爺聯繫，希望能夠把握爺爺還在台灣的時間，邀請爺爺再來高雄走走，甚至推廣高雄、讓更多的外國朋友特別是澳洲朋友認識台灣高雄。

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