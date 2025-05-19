台大首揭「蛋白質感光」神祕機制，登上國際頂尖期刊。圖為TR-SFX 實驗的樣品準備圖，由於隱花色素對藍光敏感，所有實驗必須在黑暗中或紅光下進行。（台大提供）

2025/05/19 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學化學系助理教授Manuel Maestre-Reyna領銜國際研究團隊，成功拍攝全球首支隱花色素的高解析度3D分子影片，首次揭開光感應蛋白「隱花色素（cryptochrome）」在生物體內如何精確感應並回應光線的分子機制，對晝夜節律失調症的研究提供重要分子基礎，此研究成果刊登於國際頂尖期刊「Science Advances」。

隱花色素是普遍存在於動植物中的感光蛋白，它能調控生物的晝夜節律，協助與自然的日夜循環同步。過去研究指出，隱花色素捕捉光線後會產生非常細微的化學結構變化，但細胞最終還是能夠偵測得到。Manuel Maestre-Reyna 教授研究團隊透過原子解析度的「超慢動作電影」解開之間的神祕機制，此研究闡明隱花色素蛋白如何將細微的光化學訊號放大，進而引發劇烈的結構變化，使細胞得以偵測。

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團隊說明，研究應用時間解析序列飛秒晶體學 （TR-SFX） 技術，成功記錄隱花色素受光後19個連續的分子動態影像，時間跨度從10奈秒至233毫秒不等，光照後初期，隱花色素中的感光基團 FAD 吸收藍光，之後形成明顯的光感應訊號，代表隱花色素成功偵測光線。

團隊表示，此研究不僅揭露自然界中以光為觸發的分子動態，也對晝夜節律失調症的研究提供重要分子基礎，研究中的自由基對 （radical pairs） 並非只存在於隱花色素的光感應過程中，其他生物過程，如細胞能量轉換、植物光合作用，以及某些生物磁場感應感能力，也會產生類似的自由基對結構，因此隱花色素的光感應機制在自然界也扮演重要的角色。

這項研究獲得國家科學及技術委員會及台大高等教育深耕計畫，以及日本、德國和美國研究經費支持。研究團隊成員來自台灣、西班牙、德國、日本與法國。實驗在世界上僅有5座的 X 光自由電子雷射之一、日本兵庫縣SACLA研究中心完成此項實驗。

台大首揭「蛋白質感光」神祕機制，登上國際頂尖期刊。圖為國際團隊成員在 SACLA 實驗區的合照，包含台大團隊Manuel Maestre-Reyna（右下一）及楊凱鈞、王柏勛、細川雄平、林韋廷及中研院王柏勛等。（台大提供）

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