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    高中職特招專業群科甄選 15校採國中會考成績為門檻

    國中會考昨日落幕，考生們開心離開考場。後續升學展開，高中職特招專業群科甄選入學，114學年有15校採計會考成績為錄取門檻。（記者叢昌瑾攝）

    國中會考昨日落幕，考生們開心離開考場。後續升學展開，高中職特招專業群科甄選入學，114學年有15校採計會考成績為錄取門檻。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/19 10:23

    〔記者林曉雲／台北報導〕國中會考昨日落幕，114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗成績今（19）日公布，教育部國教署組長黃瀞儀說明，各招生學校公告於學校網頁，考生可自行上網查詢，這次招生管道有15所學校參採國中會考成績為錄取門檻，其餘76校則以術科測驗成績為錄取依據。

    黃瀞儀說明，為培育各領域務實致用的技職人才，教育部持續推動國中畢業生實務選才、適性揚才的升學管道，特色招生專業群科甄選入學術科測驗，共計9841人報名，到考人數8454人，到考率85.91％。

    黃瀞儀提醒，有意申請術科成績複查者，於5月20日上午9時至下午4時止，填寫「複查申請書」親自向甄選入學招生學校辦理，不受理郵寄或傳真申請，並請於複查時繳交複查費新臺幣50元整及回郵信封（貼足限時郵票），逾期不予受理。更多各招生學校相關資訊，可至高級中等學校特色招生專業群科甄選入學宣導網（https://shs.k12ea.gov.tw/site/special）查詢。

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