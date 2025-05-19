520來了！桃市大園戶所送新人「幸福登機」雙人悠遊卡

大園戶政事務所推出「愛在大園幸福登機」活動，送給520登記結婚的新人限定版雙人悠遊卡。（民政局提供）

2025/05/19 10:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕520諧音為「我愛你」，向來是新人結婚登記熱門日，大園戶政事務所推出「愛在大園幸福登機」活動，新人只要在5月20日當天到大園戶所登記結婚，並至結婚專區拍下幸福時刻，就有機會獲得限定版雙人悠遊卡。

桃市府民政局長劉思遠表示，大園區不僅擁有濱海風情，更有桃園國際機場坐落其間，飛機起降的壯麗景致令人印象深刻，大園戶所去年全新打造以機場為主題的結婚拍照專區，結合立體燈箱、航班時刻表與延伸地貼等設計，營造如啟程般的浪漫氛圍，為新人留下珍貴回憶，呼應市府「樂婚、願生、能養」的人口政策。

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大園戶所主任林美玲表示，去年共有385對新人選在大園戶所辦理結婚登記，除推出紀念悠遊卡，亦全面提供多元支付方式，包括悠遊卡、信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及TWQR條碼支付等，讓民眾繳納戶政規費更加便利。

林美玲表示，5月20日當天凡於大園戶所辦理結婚登記並於拍照專區拍照留念的新人，即有機會獲得設計精美的雙人悠遊卡，卡面採用浪漫色系搭配金色字樣「愛在大園幸福登機」，象徵愛情起飛、幸福啟程，數量有限，送完為止。

大園戶政事務所推出「愛在大園幸福登機」活動，送給520登記結婚的新人限定版雙人悠遊卡。（民政局提供）

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