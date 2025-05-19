被當盤子？他吃黑輪結帳515元嚇到 彰化精誠夜市負責人說重話

彰化市精誠夜市規模相當大，各種小吃應有盡有。（資料照）

2025/05/19 10:11

〔記者湯世名／彰化報導〕被當盤子？1名網友到彰化市知名的精誠夜市買黑輪、粉腸、隔間肉等小吃，結果結帳515元，讓他當場嚇到，PO網提問「付的錢有成比例嗎？」網友稱吃到懷疑人生，還有人笑說「不小心來到墾丁了」，但也有網友認為現在滷味是真的貴；夜市負責人則出面致歉，並強調即日起要求所有攤販標明價錢，如有任何疑慮，都可以私訊粉絲專頁檢舉。

負責人指出「確實沒有標價」，但他們已馬上改進；店家應該不會有灌單的問題，但只要標價好就不會有糾紛。除要求所有黑輪攤位標明價錢，並指這次網路上的負評已經不是第一次，請即刻改善，包括滷味攤也一樣都請標價；依此標準所有項目皆清楚標價，如果再因此事有上爆料公社等社團，公司只能拒絕設攤。

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這名網友PO網指出，可能他太久沒吃了，不知道這樣吃起來要515元。招牌上完全沒價格，員工說一開始有告知不足一份會幫補足。他沒有要論戰也知道物價不便宜，只是想說2個人點這樣有點震驚，但吃了也吃了，只是想知道他們付的錢有成比例嗎？民眾並寫出所吃的海帶、粉腸、隔間肉、筍子、鳥蛋、苦瓜切半、魚餃、玉米筍、炒麵X2、菜頭一塊、白菜等。

有網友指出，「夜市沒標價錢他都不吃，通常都有貓膩才不標價吧」；另有網友說，「這家超貴的，之前去吃也嚇到」；「台北的夜市一樣也不親民，現在夜市的小吃真的不便宜了」；還有人分析海帶15、粉腸50、隔間肉75、筍子80、鳥蛋20、苦瓜切半80、魚餃20、玉米筍60、炒麵2分70、菜頭一塊15、白菜30元。以上滷味確實要500元左右價格。

還有網友說「這價格可以去吃到飽餐廳了」；「生意還是要誠信，如果太多負面聲量，以後大家不逛夜市，彰化也就沒有夜市可逛了」。另有人說，幾乎夜市的關東煮都沒有明碼標價，不是只有精誠夜市，所以他的習慣是買賣前會先問明價格，對於精誠夜市負責人馬上出面道歉表達處理態度，給予肯定。

彰化市精誠夜市規模相當大，被遊客列為到彰化旅遊必訪的夜市。（資料照）

精誠夜市負責人要求所有攤販標價，即刻改善。（負責人提供）

精誠夜市負責人說出重話，要求所有攤販皆應標價。（負責人提供）

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