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    竹北莊敬七街橋梁獲中央核定3600萬元 預計明年10月完工

    竹北市莊敬七街新闢橋梁完工模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

    竹北市莊敬七街新闢橋梁完工模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

    2025/05/19 09:59

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今（19）日表示，竹北市莊敬七街跨越豆子埔溪橋梁興建工程，獲內政部核定工程總經費3600萬元辦理，將改善居民交通繞行之不便，並成為未來勝利七、八街改為單行道的配套措施，莊敬七街橋梁興建工程後續將循程序提送墊付案，通過後就可以動支、發包，預計2026年10月完工。

    竹北市勝利七街與勝利八街為東西向平行道路，中間隔著豆子埔溪，雖多數南北向重要道路已透過橋梁連接，唯獨莊敬七街尚未設有跨越豆子埔溪的橋梁銜接兩側道路。

    縣府工務處表示，今年度申請「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」補助，其中「竹北市莊敬七街跨越豆子埔溪橋梁興建工程」本月8日獲內政部來函核定工程總經費3600萬元，其中中央款補助2844萬元，縣府配合款756萬元辦理。橋梁結構預計採預力I型梁橋，橋長約23公尺，橋面全寬15公尺，配置雙向寬約4.5公尺的雙車道，兩側佈設各寬約1公尺路肩及寬約2公尺的人行道。

    工務處表示，此次工程獲中央補助，不僅有助於打通莊敬七街至溪對岸的交通瓶頸，更能同步提升道路通行效率，紓解周邊車流壓力。

    另外，有鑑於AI智慧園區內科技公司陸續落成啟用，帶動竹北工作人口持續增加，增加園區周邊上下班尖峰時段車流，縣府已在今年3月19日完成第一階段勝利七、八街（莊敬一路至莊敬北路間）改為單行道，有效提升行車效率，為符合民眾期待，未來將加速推動第二階段勝利七、八街（莊敬北路至自強北路間）也調整為單行道，改善路口壅塞瓶頸。

    工務處表示，配合施行勝利七、八街單行道交通改善措施，新設莊敬七街跨溪橋梁儼然成為重要配套措施；完工後串聯周邊道路系統，可望提升道路服務水準，促進城市整體交通流暢。

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