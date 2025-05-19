核三除役邁入零核電 核能學會：備載容量率預計下降約3％

核三廠二號機於5月17日正式除役，我國邁入「零核電」時代。不過，中華民國核能學會今（19）日舉辦「非核家園！然後呢？」記者會，就能源轉型的挑戰與機會進行深入討論。（記者林曉雲攝）

2025/05/19 10:27

〔記者林曉雲／台北報導〕核三廠二號機於5月17日正式除役，我國結束近半世紀的核能發電歷程，邁入「零核電」時代。不過，中華民國核能學會今（19）日舉辦「非核家園！然後呢？」記者會，清華大學退休教授李敏表示，依能源署統計，台灣再生能源發電去年占比11.9％，距離今年「綠電占比20%」政策目標有顯著落差，核三廠除役後，將失去95萬瓩的穩定發電容量，備載容量率預計下降約3％，台電雖已規劃新增燃氣機組接替核電空缺，但能源結構將進一步傾斜至燃氣，對碳排放、能源自主與發電成本帶來挑戰。

李敏表示，全球有417部核能機組在運轉，160部運轉超過40年，35部超過50年，政府要做的事是讓核電廠延長使用年限至60年。核電機組執照更新工作總期程估2年，每個電廠所需經費100億至150億元，延役後提供每年300億度成本穩定的無碳電力。

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李敏指出，核能發電為可調控基載供電設施，燃料體積小、重量輕，運輸貯存方便；一次添加燃料，可長達18個月，提供國家能源安全所需的韌性，核能發電燃料鈾的採購成本占總發電成本比例低，發電成本穩定，核電廠一旦興建完成，其發電成本較不易受到國際能源價格波動的影響，核能發電不靠燃燒產生能量，故發電時不會造成空汙與排放二氧化碳。

生態節能資深講師黃其君表示，越來越高昂的綠電電價並未提升環保，反而加重弱勢負擔，相較工業重鎮加拿大安大略低碳核綠並存，住宅及產業電價低到每度折合台幣2.1元、1.15元，我國卻陷入電價高、環境破壞重的困境，偽綠能模式無法永續，卻侵害原民及農漁等在地權益。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，電力供應穩定性直接關聯企業投資信心與產業韌性，能源政策若缺乏中長期彈性與多元化準備，恐影響台灣整體競爭力。氣候先鋒者聯盟發起人楊家法強調，台灣應在減碳與能源安全雙重目標間取得平衡，並推動務實且具社會共識的能源規劃路徑。

核三除役邁入零核電時代，清大退休教授李敏表示，全球有417部核能機組在運轉，160部運轉超過40年，35部超過50年，政府要做的事是讓核電廠延長使用年限至60年。（記者林曉雲攝）

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