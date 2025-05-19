桃園市約20萬用戶今起大規模停水 最長停水23小時

桃市府停水應變中心19日早上8點正式開設，由副市長王明鉅主持。（圖由桃市府提供）

2025/05/19 09:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台水公司進行大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等5合1工程，桃園、新北林口今（19）日起大規模停水，其中，桃園市停水總戶數約20萬戶，最長停水23小時，桃市府停水應變中心於5日成立，並於今早8點正式開設，副市長王明鉅主持會議時表示，因應大規模停水，市府除事先開設應變中心因應，也將於停水期間密切掌握工程及復水進度。

此次停水時間自今日8點起至20日7點止，最長停水為23小時，停水影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區，總停水戶數約20萬戶，其中龜山9個里及八德16個里，停水16小時約4.9萬戶，大園4個里及桃園11個里，停水18小時約2萬戶，桃園23個里、龜山20個里及蘆竹7個里，停水23小時約13.6萬戶；桃園區32個里，降壓18小時約6.9萬戶。

請繼續往下閱讀...

桃市府開設應變中心因應

停水應變中心由經發局、民政局、消防局、警察局、智發會、新聞處與台水公司派員進駐，桃市府指出，因應此次停水作業，台水公司於桃園、龜山及蘆竹區設置31處飲用水供水站，供民眾就近取水，各供水站於今日上午8點啟動運作，此外，八德、龜山、桃園以及大園區等公所也開放備用水井因應，市府則透過官方Facebook、Line等社群平台，事先公布台水公司2區處31處飲用水供水站地圖點位及停水等資訊，包括自來水公司31處飲用水供水站查詢網址、備用水井查詢網址，民眾也可搜尋台灣自來水公司停水公告查詢系統，查詢相關資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法