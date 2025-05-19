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    重現58年前東台灣布農族天籟之聲 台師大辦音樂會

    重現58年前東台灣布農族天籟之聲，台師大週四辦音樂會。圖為卓樂部落（當年稱卓麓部落）的入口意象。民國56年7月24日，史惟亮與葉國淦在此錄製了8首的歌謠。（圖由呂鈺秀攝影，台師大提供）

    重現58年前東台灣布農族天籟之聲，台師大週四辦音樂會。圖為卓樂部落（當年稱卓麓部落）的入口意象。民國56年7月24日，史惟亮與葉國淦在此錄製了8首的歌謠。（圖由呂鈺秀攝影，台師大提供）

    2025/05/19 09:40

    〔記者林曉雲／台北報導〕重現58年前東台灣布農族的天籟之聲，國立台灣師範大學將舉辦「卓溪布農族的原音重現與當代想像」音樂會，由音樂學者史惟亮與許常惠帶領的民歌採集運動隊伍，在花蓮卓溪鄉卓溪村所錄製的珍貴布農族巒社群歌謠，讓東台灣布農族原音再次迴盪於現代。

    音樂會將於5月22日下午2時至3時30分，於台師大古蹟禮堂舉辦，音樂會主持人、台師大民族音樂學研究所教授呂鈺秀說明，布農族傳統音樂在台灣音樂史中佔有舉足輕重的地位，尤其是源自郡社群的「祈禱小米豐收歌」（俗稱八部合音），更因其獨特的演唱方式，經日本音樂學者黑澤隆朝的介紹而揚名國際，成為台灣最具代表性的原住民歌謠之一，並逐漸轉化為布農族重要的族群認同象徵。

    呂鈺秀表示，相較於廣為人知的郡社群音樂，居住在花蓮地區的巒社群布農族音樂有著顯著差異，在前往花蓮卓溪鄉進行田野調查時，當地耆老高健雄即指出，巒社群並未演唱「祈禱小米豐收歌」，而是擁有獨特的「獵熊歌」等豐富的音樂文化。

    在原住民族委員會經費支持下，呂鈺秀帶領團隊針對民國56年的錄音資料進行長達4年的深入研究，足跡遍及7個留存錄音的布農族部落，不僅翻譯歌詞、尋訪當年歌者的後代，建立其生命史，更深入詮釋歌謠的文化意涵，並進行聲音的修復工作，催生了收錄65首珍貴歌謠的專輯「聽見1967 東台灣布農族」，更促成這次在台師大舉辦的音樂會，向大眾展示卓溪布農族獨特的音樂文化。

    音樂會邀請10位來自花蓮卓溪的布農族歌者，展現傳統歌謠的魅力，讓民眾感受布農族音樂多樣性，更與台師大音樂系作曲組老師黃苓瑄及其學生合作，創造「原音重現」下的「當代想像」。曲目包括「獵熊歌」（malastumaz）、「祭槍歌」（pislahi）、「背負重物之歌」（manvavai）、「報戰功」（malastapang）、「飲酒歡樂歌」（tusasaus）。音樂會免費入場，詳情請上報名網址

    重現58年前東台灣布農族天籟之聲，台師大週四辦音樂會。圖為布農族男子是天生的獵人。（圖由楊珮婕攝影，台師大提供）

    重現58年前東台灣布農族天籟之聲，台師大週四辦音樂會。圖為布農族男子是天生的獵人。（圖由楊珮婕攝影，台師大提供）

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