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    本週持續炎熱高溫飆37以上 吳德榮揭下波鋒面降溫時間

    今各地區晴朗，午後雲量增，明起至週五氣溫進一步提升，最高氣溫達37度以上。（資料照）

    今各地區晴朗，午後雲量增，明起至週五氣溫進一步提升，最高氣溫達37度以上。（資料照）

    2025/05/19 09:31

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（19日）晨各地區平地的最低氣溫約在21至24度之間，今各地區晴朗，午後雲量增，山區及東半部有局部陣雨或雷雨的機率，明（20日）起至週五（23日）氣溫進一步提升，最高氣溫達37度以上。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地區晴朗，午後雲量增，山區及東半部有局部陣雨或雷雨的機率。白天熱如炎夏，應注意防曬、防中暑，各地區氣溫為：北部22至34度、中部22至35度、南部24至36度、東部21至34度。

    明日至週五滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，最高氣溫達37度以上；山區及東半部午後偶有局部短暫降雨的機率。週六（24日）鋒面接近，各地仍偏熱；下午起北部雲量增、氣溫略降，轉有局部短暫陣雨的機率。

    下週日、一（25、26日）鋒面南下，其結構鬆散，各地雲量略增、有局部短暫陣雨的機率，北台氣溫降、略轉涼。下週二、三（27、28日）鋒面南移至巴士海峽，逐漸減弱消散，山區午後有短暫陣雨機率，氣溫回升。

    除了微弱鋒面，美國模式末期的模擬顯示，南海還有熱帶擾動發展，型態差異很大，應繼續觀察模式的調整。

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