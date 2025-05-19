AI助攻傳產 高市經發局訪東豐紡織、台灣福興智慧成效

東豐纖維展示AI解決方案，利用3D布料模擬縮短設計時間、降低打樣成本、提升研發效率。（經發局提供）

2025/05/19 09:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市經發局推動「建構亞灣創新生態系計畫」邁入第3年，近日成功攜手新創團隊爭取經濟部Taipei-1超級電腦資源，日前專程拜會本次合作專案的合作傳產「東豐纖維」與「台灣福興」，實地了解AI解決方案的應用成效。

經發局說明，「Taipei-1」是經濟部推動「領航企業研發深耕計畫」（簡稱大A+計畫）促成全球AI晶片大廠輝達NVIDIA在高雄亞灣區內建置超級電腦「Taipei-1」，其AI算力在全球排名前50，並分享算力給台灣產業界、學界與新創公司進行研發使用。

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經發局指出，本市方案成功輔導9家新創團隊爭取到Taipei-1資源，將助於AI技術應用於在地大型工業、製造業及石化產業等領域。

經發局長廖泰翔表示，AI不只是轉型工具，更是協助傳產強化體質、突破困境的關鍵，透過智慧製造與數據分析，企業能提升應變能力，在面對關稅變化與全球供應鏈調整等局勢挑戰，可以從容應對、做好準備。

這次申請國家級大A+算力資源的AI應用方案對應到高雄多項在地產業，包括智慧門鎖業者運用AI優化噴塗流程、紡織業導入3D模擬技術以精練設計成本、石化業應用AI進行巡檢、氣體偵測與設備預防保養，看見在地產業對於導入AI新技術的期待與遠見，市府也將持續透過技術輔導與資源對接，成為企業智慧轉型的最佳夥伴。

在紡織製造業有70多年經驗的東豐纖維，與新創團隊聯覺科技（NunoX）合作，副總經理林益民表示，導入AI生成3D布料模擬，可大幅縮短設計時程、降低打樣成本，提升研發效率。面對快時尚市場的即時需求，導入AI技術不僅開發出更具競爭力的產品，也能靈活回應出口市場中不斷變化的關稅政策。

台灣福興與新創團隊杰倫智能（Profet AI）合作，作為全球知名的門鎖製造商，本次合作運用No-code AutoML平台優化關鍵製程參數，提升金屬件噴塗的品質穩定性，同時減少塗料浪費；副總經理林士晃指出，AI技術的應用並非取代人力，而是協助現場人員在面對眾多製程參數時，能加速調整生產流程，有助於公司專注在成果品質。

台灣福興運用No-code AutoML平台優化關鍵製程參數，提升金屬件噴塗的品質穩定性。（經發局提供）

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