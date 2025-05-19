畢業求職季將至 台科大攜手文曄科技辦「半導體產業體驗營」

畢業求職季將至，台科大攜手文曄科技合辦「半導體產業體驗營」，引導學生了解高科技產業發展脈動，思考職涯方向與未來就業選擇。 （台科大提供）

2025/05/19 08:56

〔記者林曉雲／台北報導〕畢業季與求職旺季將至，為強化學生與高科技產業連結，幫助學生進入職場前提早掌握產業脈動，國立台灣科技大學近日與全球指標性半導體通路商文曄科技合辦「半導體產業一日體驗營」，11所公私立大學共39位學生報名參加，聚焦供應鏈實務、IC晶片應用與企業職能運作，透過參訪、角色扮演及實務分享，引導學生從產業角度，了解高科技產業發展脈動，思考職涯方向與未來就業選擇。

參與學生多來自機械、電機、電子等工程科系，其中台科大學生占16位。台科大機械系主任徐慶琪表示，學生透過產業導覽，更能體認到半導體設計與系統整合在現代科技生活中的關鍵角色，IC設計不只是工程計算，更是一種跨領域的整合藝術，從原型設計到客戶應用，每個步驟都牽涉不同專業的協作，這樣的體驗對學生非常有啟發。

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體驗營由文曄科技各部門主管團隊帶領，除了參訪企業展示空間外，也深入介紹IC晶片於通訊、電腦、物聯網、汽車電子等多元領域的應用實例，透過真實場域的技術說明與實體展示，讓學生從產品端觀察技術如何落地並產生市場價值，也加深他們對半導體產業鏈各環節的理解。

文曄科技PM市場處協理何振綱表示，除了專業技能的累積，溝通表達、商業思維、銷售策略、人際互動及情緒管理等「軟實力」亦是企業內部著重培養、並高度重視的關鍵素養；文曄科技業務副總經理林志恩也勉勵學生，在學習與職涯歷程中難免遇到挑戰，只要勇於承擔、堅持不懈，就有機會突破困境、實現理想。

台科大主秘郭俞麟表示，半導體產業一日體驗營已邁入第2屆，產業參與能有效提升學術與實務連結，台科大與文曄科技合開「半導體AI實務應用」學分班課程，並結合實習與人才培育計畫，建立長期穩定的產學合作機制，甚至還有學生將實習成果延伸至研究論文。台科大機械系博一陳同學說，活動讓她更了解半導體產業的整體結構與生態。陽明交大資工系林同學表示，能與公司員工及主管面對面交流，機會難得。

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