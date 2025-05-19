為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    加速推動高屏第二快速道路 交通部投入25億元執行地質探查

    高屏二快可讓屏東市周邊居民快速往返高鐵左營站。（記者侯承旭攝）

    高屏二快可讓屏東市周邊居民快速往返高鐵左營站。（記者侯承旭攝）

    2025/05/19 08:51

    〔記者侯承旭／高雄報導〕行政院推動高屏第二快速道路（高屏二快）興建計畫，閣揆卓榮泰日前南下視察宣示加快執行，交通部近日公告高屏二快的測量、地質探查等標案，總金額逾25億元。

    交通部公路局近日公告「高雄至屏東間東西向第2條快速公路委託測量、地質探查、設計及監造服務工作」，標案金額達25.26億元，預計5月27日開標，象徵高屏二快計畫邁入新里程碑。

    高屏二快起點自高雄市左營區台1線與高鐵路東側，路線橫跨國道1號、國道10號、省道1、29、3及市區道路，進入屏東縣後終點銜接國道3號，全長22.6公里，共設8處交流道，去年12月通過環評審查，未來屏東市民眾可透過二快直通高鐵左營站，僅需24分鐘。

    卓榮泰今年3月南下屏東視察時，強調高屏縣市是共同生活圈，交通規畫須用更大眼光來看，屏南台1線、台88線已飽和，屏北及高雄急需貫穿路廊，協助產業與生活，高屏二快若完成可加速地方發展，甚至未來屏北民眾不一定到六塊厝搭高鐵也可到左營，「相關期程，我們不能慢，希望明年就開工」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播