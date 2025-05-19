加速推動高屏第二快速道路 交通部投入25億元執行地質探查

高屏二快可讓屏東市周邊居民快速往返高鐵左營站。（記者侯承旭攝）

2025/05/19 08:51

〔記者侯承旭／高雄報導〕行政院推動高屏第二快速道路（高屏二快）興建計畫，閣揆卓榮泰日前南下視察宣示加快執行，交通部近日公告高屏二快的測量、地質探查等標案，總金額逾25億元。

交通部公路局近日公告「高雄至屏東間東西向第2條快速公路委託測量、地質探查、設計及監造服務工作」，標案金額達25.26億元，預計5月27日開標，象徵高屏二快計畫邁入新里程碑。

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高屏二快起點自高雄市左營區台1線與高鐵路東側，路線橫跨國道1號、國道10號、省道1、29、3及市區道路，進入屏東縣後終點銜接國道3號，全長22.6公里，共設8處交流道，去年12月通過環評審查，未來屏東市民眾可透過二快直通高鐵左營站，僅需24分鐘。

卓榮泰今年3月南下屏東視察時，強調高屏縣市是共同生活圈，交通規畫須用更大眼光來看，屏南台1線、台88線已飽和，屏北及高雄急需貫穿路廊，協助產業與生活，高屏二快若完成可加速地方發展，甚至未來屏北民眾不一定到六塊厝搭高鐵也可到左營，「相關期程，我們不能慢，希望明年就開工」。

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